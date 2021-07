Gollini saluta l'Atalanta: domani visite e firma con il Tottenham

L'ormai ex portiere dell'Atalanta passa agli Spurs con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto fissato a quota 15 milioni.

Gollini-Tottenham, adesso ci siamo. E' tutto fatto per il ritorno in Premier League di Pierluigi Gollini. Quello che si può ormai definire l'ex portiere dell'Atalanta, nella giornata di domani diventerà a tutti gli effetti un calciatore del Tottenham.

Il trasferimento sull'asse Bergamo-Londra si formalizzerà sulla base di un prestito annuale con diritto di riscatto in favore del club londinese fissato a 15 milioni. Come riportato da 'Sky Sport' tale diritto si tramuterà in obbligo non appena il calciatore raggiungerà le 20 presenze ufficiali in casacca Spurs.

L'estremo difensore classe 1995 ha già svolto la prima parte delle visite mediche in programma. Iter che verrà completato nella giornata di domani e suggellato in quel di Londra con la firma sul contratto che siglerà l'inizio della sua nuova avventura britannica dopo le parentesi con le maglie di Manchester United e Aston Villa.

Gollini, arrivato a Bergamo proprio dai 'Villans', saluta l'Atalanta dopo quattro stagioni e mezzo approcciate inizialmente come vice Berisha prima di prendersi, a suon di prestazioni, i gradi da numero 1. Percorso di crescita e maturazione destinato a proseguire anche in quel di Londra.