Golden Boy 2022: candidati, albo d'oro e come funziona il voto

Tutte le informazioni sul famoso premio dedicato ai migliori giovani d'Europa: i nominati e la lista dei vincitori nelle passate edizioni.

Nel suo Albo d'Oro sono presenti i più grandi giovani dell'ultimo ventennio. Il Premio Golden Boy elegge ogni anno il più interessante Under 21 militante in Europa nel corso della stagione precedente. Dopo il successo di Pedri nel 2021, grande attesa per l'edizione 2022.

Stilata la lista di cento candidati al Golden Boy 2022, questa è stata ridotta a venti nomi finalisti: in base ai voti dei giurati arrivati a Tuttosport, che organizza il riconoscimento dal 2003, i nomi si riducono di mese in mese fino alla votazione finale dei giurati in base ai venti giovani giocatori rimasti.

Ogni giurato assegna 5 voti che valgono 10 punti per il primo della propria classifica, 7 al secondo, 5 al terzo, 3 al quarto e 1 al quinto. Quando verrà svelato il vincitore? Il 15 ottobre 2022.

GOLDEN BOY 2022, I CANDIDATI FINALISTI

Karim-David ADEYEMI (Ger), Borussia Dortmund ANTONIO SILVA (Por), Benfica Jude Victor William BELLINGHAM (Ing), Borussia Dortmund Eduardo CAMAVINGA (Fra), Real Madrid FÁBIO CARVALHO (Por), Liverpool Anssumane Vieira FATI (Gnb), Barcellona Pablo Martín Páez Gavira GAVI (Spa), Barcellona Degnand Wilfried GNONTO (Ita), Leeds Ryan Jiro GRAVENBERCH (Ola), Bayern Monaco Josko GVARDIOL (Cro), Lipsia Fabio MIRETTI (Ita), Juventus Jamal MUSIALA (Ger), Bayern Monaco Nicolás Iglesias NICO GONZÁLEZ (Sp), Valencia Alexandre Tavares NUNO MENDES (Por), Paris Saint Germain Pedro Gonzalez Lopez PEDRI (Spa), Barcellona Giorgio SCALVINI (Ita), Atalanta Benjamin SESKO (Sin), Red Bull Salisburgo Mathys TEL (Fra), Bayern Monaco Iyenoma Destiny UDOGIE (Ita), Udinese Nicola ZALEWSKI (Ita-Pol), Roma

GOLDEN BOY, L'ALBO D'ORO