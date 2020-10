Golden Boy 2020, i 20 candidati: Sancho, Haaland, Davies e Fati i favoriti

Il duo del Borussia Dortmund parte in pole position, insieme ai talenti di Bayern e Barcellona. Soltanto un italiano, due giocatori di Serie A.

Il Golden Boy 2020 entra nel vivo: il 14 dicembre si scoprirà chi succederà a Joao Felix e a De Ligt come vincitore del premio di 'Tuttosport', per il miglior giovane che gioca in un massimo campionato europeo.

Quattro candidati principali partono più avanti degli altri. Ansu Fati, già eletto giocatore del mese nella a settembre; Alphonso Davies, campione d’Europa e di tutto con il ; in più il duo del con Jadon Sancho ed Erling Haaland, già rispettivamente primo e quarto l’anno scorso.

Altre squadre

Ci sono sei calciatori dalla Premier, il campionato più rappresentato, da cinque squadre diverse: Saka dell' , Foden e Torres del City, Fabio Silva del Wolverhampton, Greenwood dello United, Hudson-Odoi del . , , e sono gli unici club che vantano due candidati.

Nella lista spicca soltanto un giocatore italiano: si tratta di Sandro Tonali, centrocampista appena passato dal al in estate. C'è anche un altro giocatore della , ovvero lo juventino Dejan Kulusevski, che l'anno scorso ha fatto faville con la maglia del , al suo primo anno da professionista.

Dai 100 candidati iniziali, la lista è stata ridotta fino a venti, quelli tra cui dovrà scegliere la giuria di 40 giornalisti qualificati in tutta l'Europa. Il premio verrà assegnato il 14 dicembre. Verrà premiato anche il candidato più ‘cliccato’ sul web.

Il Regolamento prevede che partecipino soltanto giocatori nati dal 2000 in avanti e che giochino nei massimi campionati europei. Questa la lista completa dei venti giocatori rimasti in lizza.