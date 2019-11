Golden Boy 2019: vince Joao Felix, battuti Sancho e Havertz

Il miglior giovane talento del 2019 ha un nome e un cognome: Joao Felix. Il portoghese classe 1999 ha vinto il Golden Boy, il premio assegnato da 'Tuttosport' al miglior giocatore under 21.

Il talento dell'Atlético Madrid succede a Matthijs De Ligt, vincitore del premio nella scorsa stagione. Ha ricevuto 25 preferenze sui 40 giuratii e totalizzato 332 punti quasi il doppio del secondo classificato Jadon Sancho, fermo a 175.

Il numero 7 del ha avuto la meglio su Kai Havertz, stella del , con 75 preferenze, soltanto una in più di Erling Haaland, quarto a 74. C'è di nuovo De Ligt al quinto posto, con 71 punti.

Joao Felix ha voluto mandare un messaggio tramite un video, ringraziando la sua famiglia, l'Atlético e il , in particolare l'allenatore Bruno Lage che lo ha lanciato.

"Grazie a Tuttosport per il Premio Golden Boy 2019, sono molto orgoglioso. E’ la seconda volta che un giocatore dell’ si aggiudica questo riconoscimento e sono felice. Grazie anche al Benfica, in particolare all’allenatore Bruno Lage per tutto quello che ha fatto per me e alla mia famiglia che mi è sempre vicina. Un abbraccio".