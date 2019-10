Golden Boy 2019, i 20 finalisti: Joao Felix il grande favorito

'Tuttosport' ha comunicato la lista dei 20 finalisti per il Golden Boy 2019: il favorito è Joao Felix, ci sono anche Donnarumma e Zaniolo.

Il Golden Boy è il premio di 'Tuttosport' che consacra il miglior giocatore Under 21 della stagione. Siamo giunti alla 17esima edizione, lo scorso anno è stato vinto da Matthijs De Ligt, che poi è passato dall' alla . Chi sarà il vincitore quest'anno?

Oggi 'Tuttosport' ha pubblicato la lista dei 20 finalisti, dopo che nei mesi scorsi era stata annunciata la lista dei 60 candidati. 40 giocatori esclusi a poco a poco nel corso degli ultimi due mesi. La cerimonia di premiazione si svolgerà, come l’anno scorso, presso lo Spazio OGR di lunedì 16 dicembre.

Il grande favorito è Joao Felix, che in estate è passato dal all' per l'incredibile cifra di 120 milioni di euro. Nella lista sono presenti tre giocatori italiani: Gigio Donnarumma, Nicolò Zaniolo e Moise Kean.

Questa, in ordine alfabetico, la lista completa dei 20 finalisti al Golden Boy 2019.

1) Matthijs DE LIGT, JUVENTUS, Leiderdorp (Ola), 12 agosto 1999, olandese, difensore

2) Alphonso Boyle DAVIES, BAYERN, Buduburam (Gha), 2 novembre 2000, canadese-liberiano, attaccante

3) Gianluigi DONNARUMMA, MILAN, Castellammare di Stabia (NA, Ita), 25 febbraio 1999, italiano, portiere

4) Ansu FATI, BARCELLONA, Bissau (Gnb), 31 ottobre 2002, attaccante

5) Philip Walter FODEN, MANCHESTER CITY, Stockport (Ing), 28 maggio 2000, inglese, centrocampista

6) Mattéo Olié GUENDOUZI, ARSENAL, Poissy (Fra), 14 aprile 1999, franco-marocchino, centrocampista

7) Erling Braut HÅLAND, RED BULL SALISBURGO, (Ing), 21 luglio 2000, anglo-norvegese

8) Kai HAVERTZ, BAYER LEVERKUSEN, Aquisgrana (Ger), 11 giugno 1999, tedesco, centrocampista

9) Siqueira JOÃO FÉLIX, ATLETICO MADRID, Viseu (Por), 10 novembre 1999, portoghese, attaccante

10) Dejan JOVELJIC, EINTRACHT FRANCOFORTE, Bijeljina (Bos), 7 agosto 1999, serbo-bosniaco, attaccante

11) Moise Bioty KEAN, EVERTON, Vercelli (Ita), 28 febbraio 2000, italo-ivoriano, attaccante

12) Kang-in LEE, VALENCIA, Incheon (Kor), 19 febbraio 2001, sudcoreano, attaccante

13) Andrij Oleksijovyc LUNIN, VALLADOLID, Krasnohrad (Ucr), 11 febbraio 1999, ucraino, portiere

14) Danyell MALEN, EINDHOVEN, Wieringen (Ola), 19 gennaio 1999, olandese, attaccante

15) Mason Tony MOUNT, CHELSEA, Portsmouth (Ing), 10 gennaio 1999, inglese, centrocampista

16) Silva de Goes RODRYGO, REAL MADRID, Osasco (SP, Bra), 9 gennaio 2001, brasiliano, attaccante

17) Jason Malik SANCHO, BORUSSIA DORTMUND, Londra (Ing), 25 marzo 2000, anglo-trinidadiano, attaccante

18) Ferrán García TORRES, VALENCIA, Foios (Spa), 29 febbraio 2000, spagnolo, attaccante

19) José Paixão de Oliveira VINÍCIUS JÚNIOR, REAL MADRID, São Gonçalo (Bra), 12 luglio 2000, brasiliano, attaccante

20) Nicolò ZANIOLO, ROMA, Massa (Ita), 2 luglio 1999, italiano, centrocampista