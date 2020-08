Riscatto Godin: da partente al goal storico in finale di Europa League

Le difficoltà d'inserimento, poi la reazione: Diego Godin è il sesto giocatore della storia a segnare sia in finale di Champions che di Europa League.

Soltanto un mese fa il futuro di Diego Godín sembrava poter essere lontano dall’ . Un anno a Milano difficile, sorpassato da Bastoni nelle gerarchie. In difficoltà a trovarsi nei meccanismi di difesa a tre di Antonio Conte. È bastato poco, giusto qualche settimana di calcio d’estate, per cambiare la prospettiva. Dell’uruguagio e non solo. Perché oggi, nella corsa dei nerazzurri all’ , l’ex capitano dell’Atlético Madrid ci ha messo la firma.

L'uruguaiano è una delle certezze su cui fa affidamento il tecnico leccese. La difesa ha ritrovato i suoi meccanismi, guidata come sempre da un super De Vrij, non a caso MVP del campionato di tra i difensori, con la costante presenza del classe 1986. Quattro volte da titolare, una da subentrato, contro il . Nell’ultima mezzora, per blindare il risultato.

Ha chiuso l’anno da titolare, dopo esserlo stato soltanto relativamente, soprattutto in Serie A: soltanto 18 volte dal primo minuto in campionato. Difficoltà naturali quando si cambia squadra e quando si cambia sistema di gioco. Difficoltà dalle quali, comunque, Godín non ha mai voluto scappare, come aveva ammesso in prima persona.

“Le voci sul mio futuro lontano da Milano mi sorprendono molto. Da quando sono all’Inter, mi sono sempre trovato bene. Non mi è mai passato per la mente di lasciare l’Inter. Mi sento totalmente parte del progetto e lo spogliatoio è spettacolare. La mia intenzione è rispettare il contratto e godermi questa avventura. Mi risulta che anche la società sia felice di me. Non è vero che voglio andarmene”.

Da lì in avanti le cose sono cambiate. Godin ha ritrovato il campo, la continuità. Ha di fatto preso il posto di Skriniar, che al suo posto è scivolato dietro nelle gerarchie. In Europa League, a partire dalla sfida con il così come con e , Conte ha scelto Godin, insieme a De Vrij e Bastoni, come trio su cui fare affidamento.

Godin ha gestito la difesa senza nessun problema nella semifinale contro Shakhtar: 5-0 roboante da parte degli uomini di Conte, che non hanno praticamente mai rischiato in difesa anche grazie all'ex , ma poi ha fatto di più. E' entrato nella storia.

Con l'inzuccata che ha trafitto il Siviglia, infatti, l'uruguagio è diventato il sesto giocatore a riuscire a segnare sia in finale di Champions (nel 2014, con l'Atletico Madrid contro il Real) che in quella di Europa League appunto. Oltre a lui, ad esserci riusciti sono Steven Gerrard, Hernan Crespo, Dmitri Alenichev, Allan Simonsen e Pedro.

Crescita dell'uruguaiano certificata da due dati inequivocabili: è infatti colui che nella rosa nerazzurra ha vinto il maggior numero di tackle in Europa e al top anche per quanto riguarda i colpi di testa ad allontanare il pericolo in area. Il tutto condito da una correttezza disciplinare da campione navigato.

Godin il posto se lo è conquistato con l’esperienza e con la pazienza nel saper aspettare il suo momento. Arrivato con le partite decisive, il suo pane. Da possibile partente a perno.