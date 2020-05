Godin non ha dubbi: "Il mio goal preferito in Nazionale è quello all'Italia"

Diego Godin confessa: "Il goal preferito segnato con l'Uruguay è quello all'Italia". Poi svela: "Gervinho l'attaccante più difficile affrontato in A".

Diego Godin e i Mondiali brasiliani. Per noi italiani l'incubo del 2014 è stato difficile da dimenticare, ma l'interista - giustiziere degli azzurri con la maglia dell' - non fa nulla per aiutarci.

Nel corso di una diretta Instagram, rispondendo alle domande dei tifosi tramite il profilo della federcalcio 'celeste', si lascia andare ad una confessione.

"Il mio goal preferito segnato con l'Uruguay è quello all' , senza dubbio. Poi quelli nelle qualificazioni con e ".

Niente Cristiano Ronaldo, niente Dybala, niente Ibrahimovic, niente Mertens: nel nostro campionato, Godin svela di aver patito gli affondi di Gervinho.

"L'attaccante più duro da affrontare in ? Contro il abbiamo giocato contro dei contropiedisti: lui è uno rapidissimo e ci ha complicato la vita, così come Kulusevski".

Il bilancio in nerazzurro di Godin, fino allo stop del campionato, non è stato dei migliori.

"Ho incontrato un calcio fisico, lavoriamo molto sulla tattica. Anche se con Simeone lavoravamo molto su questo aspetto, qui viene curato ancora di più: si studiano i rivali, vediamo video tutti i giorni. Ora gioco a 3, più o meno come quella che facevamo nell'Uruguay. Ma la linea di Conte è aggressiva, si difende a campo aperto. Corro più chilometri, è un cambio grande dopo 20 anni di carriera, a tutti i livelli".

Il suo futuro è incerto, ma il recente passato Colchonero non si dimentica.