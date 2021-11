GOAL50 2021: Jorginho e Kanté a confronto

La GOAL50 è tornata e, il bello dell'edizione di quest'anno, è che i vincitori scaturiranno da una serie di abbinamenti votati da voi: è possibile ogni combinazione, e ciò vuol dire che anche giocatori dello stesso club possono essere abbinati insieme.

Uno dei confronti più intriganti tra compagni di squadra è quello tra Jorginho e Kanté, entrambi punti di riferimento del Chelsea: una sfida che, all'apparenza, non può avere un vincitore.

Prima della debacle francese contro la Svizzera ad Euro 2020, Kanté poteva essere considerato il chiaro favorito per il ruolo primario avuto nella cavalcata del Chelsea in Champions League, con il capitano Cesar Azpilicueta che arrivò a definirlo il "migliore centrocampista del mondo".

Tuttavia, Jorginho ha guadagnato terreno guidando l'Italia al trionfo ad Euro 2020: il regista italo-brasiliano ha dettato il ritmo della squadra di Roberto Mancini, segnando addirittura il rigore decisivo contro la Spagna per la qualificazione alla finalissima.

Da Jorginho una lezione di gestione del gioco dopo l'altra, una sorta di dolce vendetta verso chi, in Inghilterra, lo aveva aspramente criticato agli albori dell'esperienza al Chelsea. L'ex Napoli ha anche conquistato il premio UEFA Men's Player of the Year, riconoscimento individuale di prestigio.

Le urne sono aperte, cosa aspetti a votare?