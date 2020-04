I goal col Perugia e Andrea Roncato in famiglia, Iemmello: "Spero che venga a vedermi"

Il bomber del Perugia, Pietro Iemmello, parla del rapporto con Andrea Roncato: “A mia moglie e mia suocera dice che dobbiamo uscire solo io e lui”.

Quella che sta vivendo Pietro Iemmello è la stagione del ritorno ad altissimi livelli. L’attaccante è infatti riuscito a realizzare qualcosa come 17 goal in campionato con la maglia del , cosa questa che lo pone in vetta alla classifica dei cannonieri in Serie B.

Iemmello, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha spiegato perché potrebbe un giorno tornare ad essere protagonista in .

“Sono maturato, penso di poterci stare avendola già fatta, e poi sono ancora giovane”.

L’attaccante potrebbe magari ripartire da quel che sta dominando il campionato di Serie B e che è proprietario del suo cartellino.

“Sarei potuto restare, abbiamo un ottimo rapporto, poi insieme abbiamo fatto scelte diverse, soprattutto per motivi ambientali. Qualsiasi cosa decideremo insieme andrà bene, anche se dovessi restare”.

I campionati adesso sono fermi a causa dell’emergenza Coronavirus e in molti si chiedono se e come si potrà ripartire.

“Leggo ipotesi molto opportunistiche. Credo che la stagione vada conclusa. Se si torna in campo vorrà dire che il problema sarà risolto, se ci vorrà tanto tempo aspetteremo”.

Iemmello è sposato con Giulia Elettra Gorietti, attrice che ha all’attivo esperienze in film importanti.

“Sapevo chi era e l’ho voluta conoscere a Catanzaro dove girava un film: ero tornato a casa per qualche giorno in vacanza, ho fatto pressing e lei ha resistito, poi quando ha ceduto ci siamo subito messi insieme”.

Compagno della suocera di Iemmello è invece quell’Andrea Roncato che in carriera ha anche vestito i panni del bomber nel film ‘Mezzo destro, mezzo sinistro - 2 calciatori senza pallone’.

“Sì, ma il massimo è stato quando faceva il procuratore ne “L’allenatore nel pallone”. E' troppo simpatico, quando segno mi scrive un messaggio e ogni volta sono battute…”.

Il rapporto tra i due è molto saldo.