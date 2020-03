Goal di Mkhitaryan o di Kolarov in Cagliari-Roma? La Lega premia l'armeno

Episodio dubbio sul quarto goal della Roma a Cagliari: Mkhitaryan conferma di aver toccato di testa il cross di Kolarov e la Lega gli assegna il +3.

Episodio dubbio nel finale di gara tra e : il quarto goal segnato dai giallorossi arriva sul cross teso di Kolarov, che Mkhitaryan sfiora di testa in tuffo. Il giocatore armeno ha dichiarato a fine gara di aver toccato il pallone e dunque la Lega ha deciso di assegnare a lui la rete.

In un primo momento il bonus del +3 era stato dato al terzino serbo, ma la conferma di Mkhitaryan ha cambiato le carte in tavola: si tratta dunque di rete dell'ex con assist per il difensore, che si deve consolare con un +1.

⚡️ @HenrikhMkh ha confermato di aver toccato la palla sul cross di Kolarov ⚡️ Il gol del 4-2 è suo 👇#CagliariRoma pic.twitter.com/jG0uTN8ikQ — AS Roma (@OfficialASRoma) March 1, 2020

Dalle immagini il tocco del numero 77 giallorosso non sembrava esserci, nonostante il gesto avesse comunque ingannato il portiere avversario. In questo caso la Lega ha però valutato le parole dello stesso giocatore, tornando di fatto sui propri passi.

