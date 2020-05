Il goal da un miliardo di sterline: come Gronkjaer cambiò la storia del Chelsea

Jesper Gronkjaer segnò il goal che convinse Abramovich a comprare il Chelsea. L’ex ala danese, a Goal racconta: “In una notte cambiò tutto”.

L’11 maggio 2003, Jesper Gronkjaer ha segnato il goal più importante della storia del .

L’ala danese sapeva che la sua era una rete fondamentale in quel momento. La lotta per la qualificazione alla era apertissima quel giorno in cui a Stamford Bridge i blues affrontarono il in un match valido per l’ultima giornata di Premier League e i padroni di casa avevano tra l’altro un disperato bisogno di vincere perché il club era a corto di denaro.

Prima dell’inizio della sfida, l’allora amministratore delegato del Chelsea, Trevor Birch, disse ai giocatori nello spogliatoio che la società aveva bisogno di un successo per evitare quella che sarebbe stata una rovina dal punto di vista finanziario.

Il futuro si fece sempre più cupo quando il capitano del Liverpool, Sami Hyypia, dopo appena 11’ segnò il goal che aprì le marcature, ma poi ci pensarono Marcel Desailly e Jesper Gronkjaer a ribaltare la situazione e a trovare quelle reti che valsero il quarto posto finale.

Sei settimane dopo, Roman Abramovich acquistò il Chelsea, e proprio quella qualificazione alla Champions League risulto decisiva per la decisione del miliardario russo.

Abramovich, avrebbe poi investito un miliardo di sterline nel club nei quindici anni successivi, portando il Chelsea a diventare uno dei più importanti club europei, un club capace di vincere cinque titoli di Premier League, cinque , tre Coppe di Lega, due ed una Champions League.

Con il suo goal contro il Liverpool quindi, Gronkjaer non solo aiutò il Chelsea a salvarsi dalla rovina finanziaria, ma l’ha spinto nell’élite del calcio europeo. L’ex ala danese, parlando a Goal, ha ricordato quel giorno.

“Tutti all’interno della squadra sapevano che quella era una partita importante, ma nessuno sapeva quanto fosse importante. Circolavano voci legate a grossi problemi finanziari, si diceva addirittura che non ci sarebbero stati i soldi per pagare i nostri stipendi a fine mese. Come giocatori, sapevamo quindi che sarebbe stato importantissimo qualificarsi alla Champions League, non eravamo però a conoscenza di cosa stesse realmente accadendo in quel periodo. Parlammo con l’allenatore Claudio Ranieri, con l’ex presidente Ken Bates, e capimmo che il Chelsea stava lottando, ma non sapevamo che fosse anche in vendita. Sapevamo che c’era qualcosa che non andava, dato che in estate avevamo preso solo Enrique de Lucas a parametro zero, eravamo coscienti del fatto che non potevamo competere, a livello economico con altri club. Nessuno avrebbe potuto immaginare cosa sarebbe poi successo con Abramovich, ma ricordo benissimo quella partita con il Liverpool perché era troppo importante. Alla fine provammo solo sollievo perché eravamo riusciti a qualificarci. Più tardi, quell’estate, ero a casa mia quando all’improvviso mio padre mi chiese se avevo saputo della notizia: un ragazzo russo aveva comprato il club. A quei tempi non avevo mai sperimentato un cambio di proprietà prima, quindi non mi aspettavo nulla di grosso. Presto però scoprimmo che un sacco di soldi stavano per entrare nelle casse del club”.

“All’inizio non sembrava ci fossero troppe differenze rispetto al passato, poi improvvisamente si è iniziato a dire che tutti i migliori giocatori al mondo sarebbero venuti al Chelsea. Non credo che fosse possibile trovare un singolo elemento di quella squadra che non fosse preoccupato per il suo futuro nel corso di quel precampionato. Eravamo in montagna in , c’era un caffè nel paese che ci ospitava e lì potevi vedere i giocatori seduti a parlare con i loro agenti, perché nessuno sapeva cosa fare e cosa stava accadendo. Ricordo che durante il tour in Malesia, i giocatori andavano e venivano, c’erano continui acquisti e continue cessioni. In una notte diventammo una squadra chiamata a lottare per vincere la Premier League e provare a vincere la Champions League. Fu un cambiamento enorme. A quei tempi era un qualcosa di mai visto e credo che anche oggi sarebbe impossibile ripetere quella cosa. Anche per il . Loro hanno preso Sergio Aguero e David Silva, due grandi giocatori, ma erano giovani al momento della firma. Non erano ancora tra i migliori al mondo. Ancora oggi prendono giocatori come Aymeric Laporte dall’ Bilbao o Kevin De Bruyne, che è fortissimo ma giocava nel . Il Chelsea allora invece prese campioni al top come Juan Sebastian Veron. Fin dal primo giorno ci rafforzammo con il meglio del calcio inglese, con giocatori come Joe Cole e Damien Duff".

Solo nell’estate del 2013, il Chelsea prese dieci giocatori tra i quali Veron, Cole, Duff, Hernan Crespo, Claude Mekelele, il tutto per una spesa di 130 milioni di euro, una cifra colossale all’epoca.

Gronkjaer riuscì a tenere il suo posto all’interno del gruppo, ma lasciò il Chelsea l’anno successivo quando José Mourinho sostituì Claudio Ranieri sulla panchina dei Blues. L’ex stella dell’ non si pente di aver lasciato Stamford Bridge, ma si rammarica di essere poi passato al City.

“Ricordo di aver incontrato Mourinho diverse volte nei corridoi di Stamford Bridge, ma non l’ho mai veramente conosciuto, dato che quell’estate la mia vacanza venne prolungata dal fatto che avevo preso parte a Euro 2004 e che mia madre morì in quel periodo. Decisi quindi di anche al Birmingham City, ma fu un grosso errore e non è stata una bella esperienza. Non è stata colpa del club, ma semplicemente volevo andare in perché avevo ricevuto buone offerte da , e . Dopo la morte di mia mamma, non stetti bene dal punto di vista psicologico. Sarei dovuto andare subito in Spagna per provare un qualcosa di nuovo, mi bastò poco per capire che Birmingham non era il posto giusto per me. L'articolo prosegue qui sotto Fu solo un mio errore, una di quelle cose dalle quali ho imparato e delle quali non vado orgoglioso. Il Birmingham aveva buoni giocatori ed un buon allenatore, fece di tutto per aumentare il suo livello di competitività prendendo Emile Heskey e me, ma io sognavo la Spagna e sbagliai”.

Gronkjaer riuscirà poi a realizzare il suo sogno nel 2005 quando passò all’Atletico Madrid, ma solo sei mesi dopo lasciò la capitale iberica per andare allo . La sua avventura in sarebbe durata un solo anno, prima di tornare nella sua e chiudere la carriera al Copenaghen, ma non ha rimpianti.

“Alla fine ho visitato molti Paesi per fortuna. Ho giocato in grandi club, ho avuto ottimi compagni di squadra e questo resterà per sempre”.

Nel cuore dei tifosi del Chelsea avrà per sempre un posto importante, perché è stato lui a realizzare il goal più importante della storia del club.