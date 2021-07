Il tiro a giro di Insigne in lizza per il goal della stagione: è nella Top 10 della Uefa

La Uefa ha reso nota la lista delle 10 reti in corsa per il premio di 'Goal of the Season': c'è anche il tiro a giro di Insigne contro il Belgio.

La Uefa ha pubblicato la lista dei migliori 10 goal della stagione 2020/2021. Sul sito ufficiale è presente la Top 10 delle reti dell'ultima annata. Tra queste figura anche la prodezza realizzata da Lorenzo Insigne con la maglia dell'Italia contro il Belgio, nei quarti di finale di Euro 2020. Dopo aver ricevuto la palla, il numero 10 della Nazionale ha saltato Tielemans con un dribbling secco e ha approfittato dello spazio concessogli dalla difesa del Belgio per battere Courtois con un il tiro a giro sul secondo palo. In lizza per il premio di 'Goal of the Season' ci sono anche la rete di Patrik Schick da metà campo in Scozia-Repubblica Ceca e quella di interno destro di Paul Pogba negli ottavi di finale tra la Francia e la Svizzera.

Serie A 2021/2022, i big match: Inter-Juventus alla 9ª I tifosi e gli appassionati potranno votare il miglior goal della stagione sul sito della Uefa fino alle ore 10 del prossimo 29 luglio. 'GOAL OF THE SEASON', LE NOMINATION Taremi (Chelsea - Porto 0-1) - Ritorno quarti di finale della Champions League - 13/04/2021. Schick (Scozia - Repubblica Ceca 0-2) - Fase a gironi di Euro 2020 - 14/06/2021. Roofe (Standard Liege - Rangers 0-2) - Fase a gironi di Europa League - 22/10/2020. Wirtz (Olanda - Germania 1-2) - Semifinale del Euro Under 21 - 06/06/2021. Alli (Tottenham - Wolfsberg 4-0) - Ritorno dei sedicesimi di Europa League - 24/02/2021. Insigne (Belgio - Italia 1-2) - Quarti di finale di Uefa Euro 2020 - 02/07/2021. Pogba (Francia - Svizzera 3-3) - Ottavi di finale di Uefa Euro 2020 - 28/06/2021. Zadrazil (Chelsea - Bayern Monaco 4-1) - Semifinale di ritorno della Women's Champions League - 02/05/2021. Ferrão (Barcellona - Dobovec 2-0) - Quarti di finale della Uefa Futsal Champions League - 28/04/2021 Paulinho (Braga - Leicester City 3-3) - Fase a gironi della Uefa Europa League - 26/11/2020.