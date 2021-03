Goal di Emerson fatale: uno scommettitore perde una scommessa da 250mila sterline

Uno scommettitore inglese è andato ad un passo dalla gloria: il goal di Emerson Palmieri al 94' di Chelsea-Atletico gli ha negato una maxi vincita.

Perdere una scommessa da 250mila sterline per un solo goal, arrivato peraltro al 94': è questa l'amara realtà per Alan Davis, scommettitore inglese che ha rischiato davvero di sbancare se solo Emerson Palmieri non avesse segnato la rete del 2-0 in Chelsea-Atletico Madrid.

Davis, infatti, aveva fino a quel momento azzeccato cinque risultati esatti su cinque al gioco 'Super 6' e gli mancava soltanto l'1-0 dei 'Blues' per fare festa: tra lui e la gloria si è messo l'esterno italo-brasiliano, al primo goal in stagione.

Oh no... 😮



One @Super6 player was seconds away from winning £250,000 tonight... until Emerson scored a 94th minute goal for Chelsea pic.twitter.com/FJvqnKfXYu — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 17, 2021

Marcatura che, qualora non fosse arrivata, non avrebbe comunque cambiato la sostanza: il Chelsea si sarebbe qualificato lo stesso ai quarti di Champions League e, altro aspetto importante, la maxi vincita sarebbe andata a buon fine.

Davis si è 'consolato' con un premio di 6mila sterline, piccolo contentino che però non può smaltire completamente la delusione per aver sfiorato una vittoria clamorosa, che sarebbe entrata di diritto negli annali della storia delle scommesse.