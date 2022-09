Goal ed esultanza provocatoria di Joao Mario, scintille con Bonucci

L'ex interista Joao Mario ha esultato sotto la curva della Juventus portandosi le mani dietro le orecchie dopo il rigore dell1-1.

Joao Mario è tornato allo Stadium con la maglia del Benfica dopo aver affrontato i bianconeri in Serie A con la maglia dell'Inter, non dimenticando affatto i suoi trascorsi in nerazzurro.

Subito dopo aver trasformato il rigore dell'1-1, infatti, il centrocampista portoghese si è lasciato andare ad un'esultanza provocatoria portandosi le mani dietro le orecchie proprio sotto la curva della Juventus.

Un'esultanza ovviamente non gradita dal pubblico dello Stadium, che ha subissato l'ex interista di fischi e insulti. Attimi di tensione anche in campo, con Bonucci che è andato a muso duro con Joao Mario, spiegandogli che quel gesto potessa sicuramente essere evitato.

Juve-Inter non finisce proprio mai. Anche a distanza di anni e con addosso una maglia diversa.