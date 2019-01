Goal Economy - Non solo LionRock e Inter: tutti i fondi del calcio

Nella Juventus ci sono Lindsell Train, Lansdowne, Royal Bank of Scotland, Vanguard e BlackRock, ma tutti i grandi club hanno dei fondi dietro.

Non c’è da stupirsi del fatto che con sempre maggior frequenza i fondi di investimento entrino nel mondo del calcio e in particolare in quello europeo. Il report finanziario appena pubblicato dalla Uefa evidenzia la capacità del football del Vecchio Continente di incrementare il proprio fatturato quasi a prescindere da ciclo economico, crisi e recessioni, e di poter generare, grazie a un generale riequilibrio di entrate e uscite dovuto al Financial Fair play, anche profitti.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva: attiva qui il tuo mese gratuito

Le squadre di massima divisione infatti hanno visto crescere sia gli incassi dagli 11,4 miliardi di euro del 2008 ai 20,1 miliardi nel 2017 (+77%) che gli utili (negli ultimi cinque anni, i club europei hanno generato oltre quattro miliardi di profitti operativi). Fra le Leghe la regina incontrastata resta la Premier che fattura 5,3 miliardi, rispetto ai 2,9 miliardi totali generati dalla Liga, ai 2,8 della Bundesliga e ai 2,2 miliardi della Serie A.

Il contrappeso di questo sviluppo deriva semmai dalla forbice che si è aperta tra i big e gli altri team. I 12 club “globali” - 6 inglesi (United, City, Arsenal, Liverpool, Chelsea e Tottenham), 2 spagnoli (Madrid, Barcellona), 2 tedeschi (Bayern e Borussia Dortmund), uno francese (Psg) e uno italiano (Juventus) – ad esempio, delle vere e proprie “Sport media company”, ottengono dall’area commerciale e dalle sponsorizzazioni 1,6 miliardi di euro contro il miliardo scarso realizzato da tutte le altre 700 squadre europee di prima divisione.

Questo spiega anche perché i fondi tendano a dirigersi verso quei club che, appartenendo all’élite del football continentale, sono e saranno in grado ancora di più nei prossimi anni – specie con l’avvento della Super Champions dal 2024 – di generare introiti e profitti. Da questo punto di vista la proprietà del Fondo Elliot nel Milan, conseguita la scorsa estate dopo il “default” del socio cinese, è senza dubbio la novità più importante nel panorama internazionale dello Sport-Business. L’ultimo fondo in ordine di tempo a debuttare, per così dire, in grande stile nel calcio europeo dovrebbe invece venire da Hong Kong.

Si tratta del LionRock Capital destinato a rilevare per circa 150 milioni (si attende l’ufficialità dell’operazione) il 31.05% delle azioni dell’Inter ancora in mano a Erick Thohir. Il fondo di private equity creato nel 2011 da Daniel Kar Keung Tseung, uomo d’affari sino-americano, formatosi a Princeton e Harvard e che ha fin qui diviso al sua carriera professionale tra Usa ed Estremo Oriente, investe principalmente nei settori dell’e-commerce, dell’alimentare e della medicina, ma ha già una partecipazione in Suning Sport.

L'articolo prosegue qui sotto

Uno dei fondi attualmente più attivi nel mondo del calcio è il Lindsell Train, istituito dagli inglesi Michael Lindsell e Nick Train che ha acquisito, nel tempo, il 15% del Celtic Glasgow, il 19% del Manchester United, unico club quotato a Wall Street (con una spesa di oltre 120 milioni di dollari), e ha rastrellato a partire dal 2013 il 10% della Juventus, rappresentando ad oggi il secondo azionista dopo la Exor della famiglia Agnelli-Elkann che possiede il 63,7%. Nel caso dei Red Devils, che vantano una capitalizzazione di oltre 3 miliardi di dollari, peraltro le presenze di investitori istituzionali sono numerose: da Baron Capital Group (35%) a Lansdowne Partners (12%) a Jupiter Asset Management (7%).

Questi fondi affiancano la famiglia Glazer che controlla i diritti di voto in assemblea grazie alle diverse tipologie di azioni emesse, potendo contare però sui dividendi che vengono assegnati sempre più costantemente. Anche nell’azionariato della Juventus sono spuntati negli anni fondi che detengono piccoli pacchetti (da Lansdowne al fondo pensione della Royal Bank of Scotland, da Vanguard a BlackRock). D’altro canto, i ricavi del club bianconero sono passati dai 170 milioni del 2008 agli oltre 500 del 2018 e con l’arrivo di CR7 l’incremento dei costi potrà essere compensato da un ulteriore aumento dei ricavi (Adidas ha appena raddoppiato i propri emolumenti al club portandoli ad oltre i 50 milioni a stagione).

Anche il club di Torino perciò potrebbe presto tornare a garantire qualche buona cedola agli azionisti. Il valore delle azioni negli ultimi mesi intanto è salito considerevolmente, toccando anche punte di incremento del 130%, e portando la capitalizzazione in Borsa intorno al miliardo. Ma il business del calcio attira investitori istituzionali anche in altri paesi. Signal Iduna, asset management, ha il 5,4% del Borussia Dortmund e ha acquisito i naming right del Westfalenstadion. I cinesi di IDG Capital Partners hanno in portafoglio il 19,9% dell’Olympique Lyonnais, mentre il 25% del capitale dell’Ajax è ripartito tra Delta Lloyd, Strating, NN Group e Invesco. Un fenomeno che nei prossimi anni, non c’è da dubitarne, sarà ancora più marcato.