Goal Economy - La Supercoppa in Arabia Saudita, tra 'resa etica' e opportunità commerciali

Juventus e Milan giocheranno la Supercoppa in Arabia Saudita: un'opportunità a livello commerciale, ma non senza compromessi etici.

Le polemiche sulla prossima Supercoppa Italiana, che si giocherà il 16 gennaio a Gedda, in Arabia Saudita, non accennano a placarsi. Dopo l’omicidio del giornalista Khashoggi nell’ambasciata saudita a Istanbul, il 2 ottobre scorso, che ha acceso una crisi diplomatica tra Riad e la comunità internazionale, gran parte dell’opinione pubblica italiana si sta indignando per le modalità di accesso al King Abdullah Sports City Stadium, nel quale alle donne saranno riservati alcuni settori , separati da quelli degli uomini.

L’aver accettato i soldi sauditi (circa 25 milioni , un record visto che in Cina ad esempio non si andava oltre i 3,5 milioni a edizione) per disputare tre finali di Supercoppa nei prossimi cinque anni viene considerato una resa etica di fronte a una monarchia influenzata dai condizionamenti più retrivi dell’ortodossia islamica wahhabita.

La limitazione dei diritti civili senza dubbio urta la sensibilità occidentale ed europea ma ci sono due considerazioni da fare: anzitutto va rispettata la “cultura” locale e la Lega di Serie A non può ritenersi certo responsabile in questo senso, almeno non più di chiunque faccia “affari” in Arabia Saudita; in secondo luogo, va ricordato che anche grazie al calcio dall’anno scorso, in Arabia Saudita, le donne hanno iniziato a guadagnare spazio e riconoscimenti (possono finalmente assistere alle partite dal vivo e guidare l’auto) sia pure all’interno di una realtà fortemente penalizzante.

Forse dopo l’omicidio Khashoggi, in attesa che la vicenda sia chiarita (per quel che sarà possibile chiarire), la Lega avrebbe potuto rimandare il debutto della Supercoppa, avendo un accordo quinquennale. Sull’opportunità commerciale di andare in Arabia Suadita tuttavia ci sono pochi dubbi. Gli oltre 50mila tagliandi già staccati e il più che probabile sold out per sfida Juve-Milan testimoniano l’interesse per il calcio in generale, e per quello italiano in particolare, nel Golfo.

Dove anche club di altri paesi, più avanti di quelli italiani nei processi di internazionalizzazione, hanno dovuto accettare dei “compromessi”. Il Real Madrid a gennaio 2017 ha ceduto a Marka, una società di distribuzione degli Emirati Arabi Uniti, i diritti esclusivi per la fabbricazione e il commercio di prodotti a marchio Real negli stessi Emirati, in Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein e Oman. Un contratto da 50 milioni di euro per cinque anni.

Il Real ha però dovuto modificare lo stemma eliminando l’immagine della croce inserita sopra la corona. Una concessione analoga è stata fatta dal Barcellona, che ha rimosso la croce di San Jordi dal simbolo delle casacche vendute nei Paesi musulmani, e dal Paris Saint-Germain qatariota nel cui scudetto non compare più la culla del Santo che dà nome al quartiere parigino e alla squadra.Prima del mondiale russo, Javier Tebas, presidente della Liga, ha siglato un accordo con il Governo di Riad: 9 giocatori sauditi sono andati a giocare in prestito in tre squadre di prima divisione (Villarreal, Levante e Leganes), 4 in club di Segunda (Rayo Vallecano, Sporting Gijon, Numancia e Valladolid) portando con sé sponsor e tv.

La Lega di Serie A dunque sta cercando di recuperare terreno in un’area di oltre 30 milioni di abitanti che si stanno appassionando al calcio e allo sport in generale. L’interesse per il calcio non è infatti occasionale e si inserisce nella strategia di modernizzazione promossa già da un paio di anni dal principe ed erede al trono Mohammed Bin Salman, ed ha nel «Saudi Arabia's Vision 2030» il suo manifesto politico-economico.

Si tratta del primo vasto programma di riforme nel Regno dalla sua fondazione nel 1932 con l’obiettivo di sganciare progressivamente il bilancio dallo sfruttamento degli idrocarburi, anche attraverso un’apertura della società saudita, nonostante i blocchi del clero wahabita, sulla falsariga di quanto fatto in questi anni dalle altre petro-monarchie del Golfo, puntando su cospicui investimenti urbanistici, sulle energie rinnovabili, sul turismo e sullo sport.

Nel territorio della federazione emiratina, tra Abu Dhabi e Dubai, si svolgono ormai centinaia di eventi sportivi ogni anno che hanno fatto conoscere il paese ovunque e attirano centinaia di migliaia di visitatori (Dubai ospiterà l’Expo 2020/21 e il Louvre di Abu Dhabi inaugurato l’8 novembre 2017 si candida a essere un polo di attrazione artistica internazionale).

Al “King Abdullah Sports City Stadium” di Gedda, impianto da 60mila spettatori inaugurato nel 2014 e costato oltre mezzo miliardo di dollari, lo scorso aprile si è svolto ad esempio il Greatest Royal Rumble di wrestling. Ma il principe Mohammed Bin Salman vorrebbe suggellare il Saudi Vision 2030 con l’acquisto di un grande club calcistico. Lo shopping saudita potrebbe svolgersi anche in Italia quando e se società come Roma (ma qui subentrerebbero ostacoli religiosi quasi insormontabili) o più facilmente Milan dovessero finire sul mercato.