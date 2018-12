Goal Economy - La Juventus rinnova con Adidas: più di una Champions

Marco Bellinazzo de 'Il Sole 24 ore' spiega il rinnovo tra la Juventus e Adidas: contratto al top in Italia e in linea con le big europee.

L’accordo siglato tra Juventus e Adidas è il più remunerativo nella storia del calcio italiano per quanto riguarda le sponsorizzazioni tecniche e vale per i bianconeri più di una Champions in ambito commerciale, considerando il percorso di ricostruzione post -Calciopoli.

Attiva il tuo mese gratis e rivedi Juventus-Roma ON DEMAND su DAZN!

Un affare da 408 milioni per le prossime otto stagioni, a partire dal 2019/20, per una base di 51 milioni di euro annui fino al 2027. Queste le cifre del rinnovo di una partnership iniziata nella stagione 2015/16 che prevedeva un importo minimo di circa 23 milioni a stagione. Importo dunque più che raddoppiato.

Peraltro il nuovo contratto prevede bonus legati ai risultati sul campo e royalties addizionali al superamento di determinati volumi di vendita. Un exploit dovuto alle prestazioni in Europa del club con due finali di Champions agguantate nelle ultime stagioni ma soprattutto grazie all’arrivo di Ronaldo, tant’è che Adidas ha riconosciuto un bonus da 15 milioni per “l’eccellente performance della partnership a livello commerciale e di accresciuta visibilità del brand Juventus nel 2018”, cifra che verrà corrisposta prima della fine dell’anno.

Per il campionato italiano è un accordo senza precedenti. La Juventus già guidava con ampio margine la graduatoria dei ricavi da sponsor tecnico, ma adesso ha davvero scavato il solco rispetto alle principali concorrenti.

Le uniche società di Serie A ad ottenere più di dieci milioni sono Inter e Milan, che hanno siglato accordi rispettivamente da 12,5 milioni con Nike e 12 milioni con Puma (anche in questo caso con riferimento alle cifre base dei contratti). Ancora più distanziati il Napoli con i suoi 8 milioni annui stanziati da Kappa, e la Roma che da Nike ottiene un "fisso" da 5 milioni.

Se per l’Italia è un risultato da record, per l’Europa è un contratto in linea con quelli siglati dalle altre big. In attesa che il Real Madrid formalizzi il rinnovo con Adidas (con la possibilità di un contratto da 110 milioni annui), la prima della classe è il Barcellona, che porta a casa 105 milioni a stagione da Nike.

Segue il Manchester United, altra squadra griffata Adidas, per un corrispettivo pari a circa 85 milioni di euro annui. Bayern Monaco (60 milioni da Adidas) e Chelsea (60 milioni da Nike) sono le prime a finire fuori dal podio, con i bavaresi che possono contare sul supporto della casa di abbigliamento sportivo in quanto azionista del club.

Come per la Juventus, inoltre, Arsenal e Manchester City avranno due nuovi contratti di sponsorizzazione a partire dalla stagione 2019/20. I Citizens passeranno a Puma e l’accordo dovrebbe aggirarsi sui 50 milioni annui, cifra che invece non dovrebbe essere raggiunta dai londinesi, che passeranno ad Adidas.