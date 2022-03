Goal di Torreira o Arthur Cabral? Dubbio da Fantacalcio in Fiorentina-Bologna

La Fiorentina ha battuto il Bologna nell'anticipo di mezzogiorno e mezzo. Con fatica, soffrendo tantissimo nel primo tempo e sfruttando la superiorità numerica provocata dall'ingenua espulsione di Bonifazi poco prima dell'intervallo. Ma il dubbio rimane: chi ha segnato la rete decisiva per il successo per 1-0 dei viola?

Lucas Torreira, o almeno così sembra. È l'uruguaiano che ha deviato in rete da un passo il centro al volo di Castrovilli. È lui che si è catapultato sotto la curva Fiesole, felicità pura per aver trovato il vantaggio in un momento della gara in cui la porta del Bologna sembrava chiusa a doppia mandata. Ed è sempre lui che, in un primo momento, è stato individuato come l'autore incontestabile dell'1-0.

Ma il caso da fantacalcio potrebbe essere in agguato. Perché anche Arthur Cabral si è catapultato sul pallone assieme all'ex sampdoriano. Non l'ha raggiunto, in un primo momento. Ma analizzando l'episodio nel dettaglio si nota come la zampata sporca di Torreira venga a sua volta deviata dal piede in spaccata di Cabral prima di superare Skorupski.

In sostanza: in pochi se ne sono accorti, anche perché lo stesso Cabral non si è autoassegnato la paternità del vantaggio, ma l'ultimo tocco è stato proprio dell'ex centravanti del Basilea. In questo caso si tratterebbe della sua seconda rete in Serie A dopo quella del Mapei Stadium. Sarebbe invece la terza per Torreira.

In un primo momento, il sito della Lega di Serie A ha regolarmente assegnato la paternità del goal della Fiorentina a Torreira. Da capire se in seguito la decisione cambierà o se diverrà definitiva. Un bel dubbio da fantacalcio.