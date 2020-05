Goal di Sergio Ramos in fuorigioco: l'ex arbitro ammette l'errore, Atletico furioso

Nel 2016 la rete nella finale di Champions milanese, social esplosi dopo le parole di Clattenburg: "Me ne accorsi all'intervallo".

Il calcio spagnolo non è ancora tornato? Spazio alle vecchie polemiche, nuovamente in prima pagina dopo le dichiarazioni dell'ex arbitro Mark Clattenburg. Il fischietto inglese ha infatti ammesso come il goal di Sergio Ramos nella finale del 2016 fosse in fuorigioco: apriti cielo.

Nel match tra e Real, Sergio Ramos riuscì a segnare il vantaggio per i Blancos tra le proteste dei Colchoneros. Per Clattenburg fu tutto regolare, prima di rivedere alla pausa tra i tempi la rete e giudicare la rete non valida. Oramai troppo tardi.

Clattenburg ha svelato il ricordo della finale di San Siro al Daily Mail:

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

"Erano andati in vantaggio nel primo tempo, aveva segnato Sergio Ramos però era leggermente in fuorigioco. Era una chiamata difficile, ma me ne sono accorto all’intervallo".

Parole che hanno portato i tifosi dell'Atletico Madrid ad esplodere sui social, evidenziando come senza quel goal di Sergio Ramos forse la finale sarebbe andata diversamente: il risultato finale fu di 1-1 con il goal di Carrasco, mentre ai rigori il Real riuscì a sollevare la .

L'Atletico non ha commentato ufficialmente le dichiarazioni di Clattenburg, postando però sui propri canali social un emoji col dubbio, allegata alle parole dell'ex arbitro. Un modo per evidenziare come i dubbi su quella gara siano molteplici dopo il sì al fuorigioco arrivato quattro anni dopo.

In non si gioca, le polemiche non mancano. Tutto esattamente come prima.