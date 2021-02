Goal di Politano o Di Lorenzo? Giallo in Napoli-Benevento

Dubbi sul secondo goal del Napoli contro il Benevento. Di Lorenzo esulta ma l'ultimo tocco sembra di Politano e la Lega Serie A conferma.

Dubbi sul secondo goal del Napoli contro il Benevento. Dopo il vantaggio firmato nel primo tempo da Mertens, gli azzurri raddoppiano nella ripresa ma chi ha segnato?

Ad esultare è Giovanni Di Lorenzo, che inizialmente sembra chiudere l'azione sul secondo palo travolgendo Politano in un sandwich con Letizia. I replay successivi però dimostrano come in realtà l'ultimo tocco sia proprio del compagno.

La Lega ha inizialmente assegnato il goal a Di Lorenzo, ma dopo pochi minuti si è corretta inserendo nel tabellino dei marcatori il nome di Politano.

L'ex di Sassuolo e Inter, in effetti, tocca il pallone con la spalla seppure in caduta e in modo assolutamente involontario spingendolo in rete.

Una decisione definitiva da parte della Lega Serie A comunque arriverà solo nelle prossime ore. Di Lorenzo o Politano: il dubbio rimane.