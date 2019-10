Goal di Lautaro Martinez o autorete di Cistana? Per la Lega rete dell'interista

L'Inter è andata in vantaggio a Brescia grazie al tiro di Lautaro Martinez: la palla si è impennata dopo la deviazione insaccandosi in rete.

Dopo - , terminata 1-0 in favore degli scaligeri, al Rigamonti di va in scena la seconda gara del decimo turno tra le Rondinelle di Balotelli e gli ospiti di Conte, l' inter . Nerazzurri in vantaggio con una conclusione di Lautaro Martinez deviata da Cistana: a chi il goal? All'argentino.

La Lega, dopo aver dato decisiva l'autorete di Cistana , essenziale perchè il tiro di Lautaro Martinez battesse Alfonso dando 1-0 alla squadra di Conte, ha cambiato assegnando il goal al sudamericano. Una decisione che influirà sulla classifica marcatori e nel fantacalcio, se dovesse essere confermata a fine gara.

Il sito ufficiale della cambia infatti molto spesso la propria decisione dopo aver valutato attentamente quanto successo in campo. Curiosamente, tra l'altro, inizialmente la Lega aveva sbagliato il giocatore del Brescia coinvolto nel goal dell' , inserendo Bisoli e non Cistana.

Quel che è certo è comunque la capacità dell'Inter di andare in goal in ogni gara di questo campionato: grazie a Lukaku, Lautaro Martinez, Candreva e compagnia, i nerazzurri hanno trovato la rete in tutte e tredici le sfide ufficiali giocate fin qui, tre delle quali europee.