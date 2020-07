Goal di Ibrahimovic o autorete di Strakosha? Caso da fantacalcio in Lazio-Milan

Ibrahimovic batte il rigore del raddoppio durante Lazio-Milan: la palla carambola sul corpo di Strakosha e finisce in rete, la Lega ha deciso.

Episodio dubbio in chiave fantacalcio durante il primo tempo di - in occasione del raddoppio di Zlatan Ibrahimovic su calcio di rigore. La palla carambola sul corpo del portiere Strakosha prima di terminare sul fondo della rete.

Un calcio di rigore rocambolesco quello realizzato dal fuoriclasse svedese, che incrocia di potenza ma trova due tocchi da parte del portiere della Lazio. La palla finisce in rete e i rossoneri raddoppiano, mentre la Lega ha deciso per ora di assegnare la rete all'attaccante.

Arriverà dunque un bonus di tre punti per i possessori di Ibrahimovic, mentre tirano un sospiro di sollievo i fantallenatori che hanno schierato Strakosha: per lui soltanto il malus del goal subito, ma niente penalità per l'autorete.