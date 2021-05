Goal di Candreva o Keita in Inter-Sampdoria? Rete assegnata al senegalese

Candreva calcia, Handanovic riesce a tenere il pallone al di qua della linea e Keita ribadisce in rete: il goal della Sampdoria è di quest'ultimo.

Goal di Antonio Candreva o di Keita Balde? Una questione non banale. Perché la paternità della rete messa a segno dalla Sampdoria nel primo tempo del match contro l'Inter, almeno inizialmente, risulta piuttosto dubbia.

L'azione: Candreva calcia al volo, in maniera particolarmente sporca, un cross spiovuto da sinistra e Handanovic forse tiene il pallone al di qua della linea e forse no. In ogni caso sul pallone stesso si avventa Keita, che lo ribadisce in rete.

In un primo momento non si capisce quale dei due ex abbia effettivamente calciato il pallone oltre la linea della porta dell'Inter. Goal di Candreva o goal di Keita? Un classico caso da fantacalcio, di quelli che possono indirizzare un intero weekend.

Ma poi arriva la risposta. La palla calciata da Candreva non ha superato interamente la linea di porta, e dunque il goal è da assegnare a tutti gli effetti a Keita. Che in questo modo arriva dunque a quota 6 in campionato.