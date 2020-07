Goal da Bordocampo - L'ultima di Pazzini al 'Bentegodi': "In bocca al lupo capitano"

L'ultima di Giampaolo Pazzini al 'Bentegodi' vista da bordocampo: cori e striscioni fuori dallo stadio, il Pazzo entra e 'comanda' i compagni.

In cinque anni a , Giampaolo Pazzini ne ha vissute tante. Cinquanta palloni messi in porta, due retrocessioni in B e altrettante promozioni, una fuga in a metà stagione, contestazioni a squadra e società che però mai lo hanno coinvolto, “mio figlio Tommaso ha la cadenza veronese”.

E forse è questo il punto: Verona lo ha accolto come uno di famiglia, il Bentegodi è casa sua.

“In bocca al lupo Capitano”. La Sud c’è, fuori dallo stadio ma c’è. Quando Pazzini si ritrova davanti quello striscione, tutte quelle persone, i “questa è casa tua” che si alternano ai cori, non riesce a non commuoversi. Forse anche ad accantonare la rabbia per non essere riuscito nel suo intento.

Nei venti minuti che ha avuto a disposizione ha fatto di tutto per regalarsi il finale da favola, un goal che sarebbe stato insieme il duecentesimo da professionista e l’addio perfetto a Verona.

Juric ha fatto il tifo per lui dalla panchina, senza offendersi se il Pazzo ha preso il comando spostando i compagni a suo piacimento per avere dieci potenziali assistman. “Fara muoviti!”, ha urlato spazientito a Faraoni, che sul 3-0, a tempo scaduto, con ancora oltre 30 gradi, stava tirando il fiato prima di battere una rimessa laterale.

Lo sentivo io il tempo fuggire via, chissà cosa doveva esserci nella testa di Pazzini. Avrà un’ultima chance col , nel giorno del suo compleanno, nell’altro stadio della sua vita. Coincidenze.