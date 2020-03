Goal da bordocampo - "Troviamo la concentrazione": storia di un San Siro silenzioso

Il racconto del bordocampista presente in un San Siro deserto per Milan-Genoa. I preparatori atletici ai giocatori: "Dai, troviamo la concentrazione".

Arriviamo a San Siro, in giro pochissima gente, intorno pochissime auto parcheggiate. Al cancello ci consegnano l’accredito, prima di poter entrare ci sono però ancora un paio di step. Innanzitutto la misurazione della temperatura corporea: 36.2 tutto a posto. Insieme all’accredito il ci fornisce un barattolino di gel igienizzante, da usare con costanza all’interno delle sue strutture.

Prepariamo tutto, riunioni mantendendo la distanza di sicurezza, ripassando le misure cautelative volute dalla Lega . Alle 12.20 è tutto predisposto, ma da Ferrara arriva la notizia che i giocatori di e , già nel tunnel, vengono richiamati negli spogliatoi dall’arbitro Pairetto. Si gioca o no? E qui a San Siro? Passa mezz’ora in cui tutto fa pensare che si vada per il rinvio e invece alla fine si gioca, alle 15 comincerà Milan- .

Rispetto al solito le squadre arrivano allo stadio un po’ in ritardo, poco male. Seguendo le disposizioni della Lega, i giocatori nel pre-partita non parlano, parlano solo i dirigenti e lo fanno in maniera particolare: il giornalista ha un microfono personale e rimane fuori inquadratura. La camera riprende solo l’intervistato che risponde grazie a un microfono unidirezionale, boom in gergo, un'asta che riduce al minimo il rischio di contatto fra le persone coinvolte. Sempre per sicurezza, indossano auricolari mono-uso nuovi.

Altre squadre

A 40’ minuti dal fischio d’inizio, i giocatori entrano in campo, Begovic e Perin sono i primi. Chi si aspetta di sentire molto di più già in questa fase, sbaglia. Il riscaldamento è il solito: silenzioso, concentrato, spesso a sguardo basso, la differenza maggiore è che l’unico rumore è l’eco del pallone. Ad ogni calcio, le scorie acustiche strisciano sulle pareti alte di San Siro, gli unici ad alzare la voce ogni tanto sono i preparatori atletici: “ Dai Dai Dai. Troviamo la concentrazione, dobbiamo trovarla! ”, “ The most important thing is to stay focused, your concentration” .

Si comincia: i giocatori in campo non sono accompagnati dai bambini, entrano distanziati e non si salutano, viene mantenuto unicamente lo scambio dei gagliardetti. All’annuncio delle formazioni, al momento del numero 21 rossonero, nessun boato, nulla.

Si comincia. La parola surreale, spesso abusata, in questo caso è molto appropriata: la realtà è sbiadita, sembra un allenamento, ma il ritmo è quello della Serie A, anzi, senza pubblico, senza elementi di distrazione, sembra anche più alto del solito. I giocatori si parlano e soprattutto si sentono. Romagnoli urla a Conti: “ Stai stretto, lascia stare l’esterno ora ”.

L'articolo prosegue qui sotto

Sanabria sente e spalle alla porta, senza vedere, lancia Criscito, portatosi esattamente nella porzione di campo lasciata vuota da Conti. Pioli chiama il pressing di continuo, tutti per nomi, tutti che immediatamente fanno quel che comanda, anche Castillejo che, distante 50 metri, normalmente farebbe fatica a scandire le urla del suo allenatore.

Nel secondo tempo il Milan è sotto, il Genoa si è definitivamente abbassato e Pioli prova a riprendere la partita, chiama Romagnoli: “ Ale, diretti su Ibra, che tanto le prende tutte ”. Poi a Leao: “ Rafa, vai intorno a Ibra, stai vicino a lui, prendi le seconde palle ”. Ed effettivamente Ibra le prende tutte, anche quella del 2-1, che però è definitivo. I giocatori del Genoa festeggiano, Nicola esige che vadano sotto a un ipotetico settore ospite a salutare tifosi che non ci sono.

L’allenatore del Genoa a fine partita ci racconta: “ Volevo che mandassero un messaggio alla nostra gente, la situazione è complicata, ma noi giochiamo per loro ”. Ovviamente parole dette a un Boom unidirezionale, indossando un auricolare monouso, a due metri da un giornalista che ha un microfono che usa solo lui. La Serie A ai tempi del COVID-19.