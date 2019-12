Goal da bordocampo - Simone Inzaghi è cambiato: meno Conte, più Allegri

Il Lazio-Juventus di Simone Inzaghi visto attraverso gli occhi di Davide Bernardi, bordocampista DAZN.

È proprio cambiato. Maturato, cresciuto. Ora se la vive, non la subisce, la partita. Insomma è diverso Simone Inzaghi. È diverso nella reazione, anche fisica, ai 90'. Te ne accorgi già solo facendo un rapido confronto: quest'anno viene a parlare a fine partita e ha ancora voce per farlo, gli anni scorsi, come prima cosa, si scusava per le sue corde vocali.

È cambiato e si è visto anche contro la . Forse si è accorto che questo gruppo ormai va in automatico, che gridare ad ogni giocata non serve, che a chiamare ogni passaggio ti si scarica la batteria e quindi anche la tua luminosità mentale. Ora guarda più l'insieme, dopo 3 anni e mezzo a grandi livelli ha cresciuto, evoluto il suo essere allenatore. Ora è un pochino meno Conte è un pochino più Allegri.

Lo percepisci dalle reazioni a tutti i tre goal della : non esulta praticamente mai. Al goal di Milinkovic abbraccia Parolo, gli sta dicendo le ultime cose prima di farlo entrare. Poi tutti vanno dal serbo, lui no: si gira e fa qualche passo verso la curva, ora vuole più rumore. A quello di Caicedo invece è ancora più misurato, lucido, razionale: la panchina corre da chi ha segnato, gli salta addosso, gli strappa la maglietta, la Lazio ha battuto la in campionato dopo 29 partite senza riuscirci, l'Olimpico grida, a Caicedo gli tirano addosso anche del ghiaccio. E Inzaghi?

È fermo. Immobile, lui-non Ciro. Spalle al campo, a un centimetro dalla panchina, guarda la tribuna Monte Mario, impassibile. Lì c'è anche la sua famiglia. La guarda, in faccia un sorriso appena appena accennato, tipo una riga a matita, indica qualcuno. Poi li indica tutti i tifosi della Lazio e applaude.

È finita, va in campo e saluta tutti, abbraccia Szczesny, che tra l'altro si prende pure i complimenti, veri-sentiti, del preparatore dei portieri della Lazio. Inzaghi rimane sul prato, lascia che i giocatori salutino lo stadio. Quando è praticamente solo, vede suo figlio corrergli incontro. Si illumina, lo prende in braccio, si abbracciano. È piccolo il bimbo, ma è già pienamente conscio di cosa è riuscito a suo padre. Ha un pallone sotto braccio, Inzaghi lo prende e glielo calcia indicando la porta in cui ha segnato Luiz Filipe, quella in cui la partita è cambiata, come a dire: "vai, goditelo anche te stasera sto campo". A "godersela", insieme al piccolo Inzaghi, c'è anche il piccolo Tare. Avranno mica già iniziato a pensare alla Lazio del futuro?