Goal da bordocampo - Ribery domina Lazio-Fiorentina: un grande che rende grandi

Il match dell'Olimpico visto da bordocampo certifica le doti tecniche e umane di Franck Ribery: goal da favola, urla e consigli ai compagni.

Ribery visto da bordocampo è una fortuna. Capisci la sua grandezza, oggettiva, che è una grandezza che ha due facce. La faccia del pallone, per come lo tratta, lo cura, gli dà schiaffi di collo e carezze di suola. E poi la faccia degli altri, quelli che giocano accanto a lui.

Il ragionamento è presto fatto.

"A 36 anni, avendo vinto tutto, arriva al campo alle 6.50 del mattino, corre più degli altri, è concentrato più degli altri. Perché non dovrei farlo anch'io?".

Da vicino è ancor più lampante: Frank Ribery ha quel che hanno i più grandi, sono grandi con gli altri, li migliorano. Pezzella riassumerebbe: "È il nostro fenomeno". Ci sto.

Altre squadre

Con la ha guidato gli altri Ribery, ha chiamato il pressing a Cutrone: "Aspetta che vada (la palla, ndr) in mezzo....vai ora!!". L'ha fatto in italiano, con tutti escluso Ghezzal, col quale può parlare francese e peggio per lui, perché quando a metà primo tempo non gli passa la palla in mezzo a una ripartenza il: "Rachid, putain!!!!" lo capisce anche Dragowski, che è polacco dall'altra parte del campo.

Parla italiano anche sul goal. Ne ha fatti pochi quest'anno, solo 3, ma sono tutti stupendi, da tre replay almeno. Come a dire: "Per voi, solo il meglio". Quello al volo contro l' , quello a San Siro col e questo.

L'articolo prosegue qui sotto

Segna e fa una mossa alla Cristiano: "Calma, calma" prima di un "(Beccati ndr) QUESTOOOOO", sputato fuori con rabbia, perché a 36 anni QUESTO è ancora bellissimo. Perché all'andata contro la Lazio iniziarono i problemi della : polemiche finali, Ribery spintona il guardalinee, si becca tre giornate, quando torna si fa male e sta fuori dei mesi, con la barca Montella che affonda inesorabile, aspettando invano il suo pirata.

Migliora gli altri ogni minuto Ribery, che quando vede, nel secondo tempo, la Fiorentina non riuscire a salire come prima, inizia a motivare sulle singole giocate. A Igor, puntato da Lazzari, dice: "DAI IGOR, CHE SEI PIÙ FORTE".

Alla seconda giornata dopo la ripresa, la quantità di sprint (questi, più dei km, misurano la resistenza) è impressionante. Per far respirare la Fiorentina, finisce per finire il fiato lui. Cala lui, cala la squadra. A Firenze, Ribery è calamita. Sempre.