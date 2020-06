Goal da bordocampo - Quello che non avete visto di Sassuolo-Verona

Dal saluto di De Zerbi a Juric alle indicazioni del tecnico neroverde: Tommaso Turci, bordocampista DAZN, ci racconta i retroscena di Sassuolo-Verona.

Quando arriva al Mapei Stadium De Zerbi si sente come nel giardino di casa: ha pure la panchina personalizzata con sopra il suo nome. Un saluto agli arbitri, una passeggiata in mezzo al campo, e quando vede Juric: “Ehi grande Ivan! Come stai? Ci vediamo dopo!”.

Il suo sistema di gioco si regge su equilibri ben precisi. Ognuno al posto giusto cercando di avere in campo la maggiore qualità possibile. Ehm... sì, con qualche eccezione: Boga parte dalla panchina. Dunque, prima regola: la palla deve girare veloce. No, non così! “Più veloce, più veloce!”, si trova il compagno libero tra le linee e via dall’altra parte.

Costruzione dal basso e occupazione simmetrica degli spazi. Guardate gli esterni ad esempio: per sfruttare l’ampiezza del campo, pestano la linea laterale e poi tagliano dentro coi tempi giusti. Berardi conosce a memoria i movimenti dei compagni e ha la qualità per metterti in porta. Il Loca lì in mezzo è cresciuto tantissimo: preciso in fase d’impostazione e cattivo quando la palla ce l’hanno gli altri. Poi c’è il pressing alto nelle transizioni negative per andare a prendere gli avversari, quello lo fa bene anche il .

Durante il “cooling break” spiega che la palla deve viaggiare avanti e che i passaggi vanno fatti decisi, perché come dice lui: se fai un gesto tecnico a denti stretti, lo fai fatto meglio, è una questione di testa.

Lo stadio vuoto permette di vivere la sua partita. Beve, Fischia, si arrabbia, beve ancora, si taglia una mano, urla contro il suo staff in panchina. Eppure la sua squadra continua a lottare, anzi a giocare, anche quando la partita sembra piegarsi dal lato sbagliato. Il rimane aggrappato ai principi del suo allenatore pure nei momenti difficili, è la forza e la debolezza di un’idea, la sua idea: la devi seguire, anche a costo di sbagliare.