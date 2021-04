Goal da Bordocampo - Pereiro e il finale cardiopalma di Cagliari-Parma

Tommaso Turci, bordocampista DAZN, racconta le emozioni dei minuti di Cagliari-Parma vissute da posizione privilegiata.

Gastón Pereiro ha tatuato il volto di Alvaro Recoba sull’avambraccio destro. In Uruguay il Chino è l’idolo di ogni calciatore mancino nato negli anni novanta, e di conseguenza anche il suo. Quando al primo minuto di recupero mi sono alzato dalla postazione a bordo campo per organizzare l’intervista post partita, Pereiro riceveva palla sul vertice dell’area di rigore.

In quel momento la stagione del Cagliari era quasi tutta da buttare. Eppure lo sport ti dà sempre la possibilità di rialzarti, anche quando non la chiedi: spesso è impercettibile, nascosta dalle emozioni del campo, invisibile ad occhio nudo. E per coglierla, devi sempre affidarti al talento: Gastón Pereiro si costruisce l’occasione e fa girare il sinistro sul secondo palo proprio come Recoba.

Tre pari. Una luce, una speranza: ne serve un altro.

Centottanta secondi da vivere in piedi con la pelle d’oca e le gambe rigide. Una delle due deve segnare, il pareggio non serve. Mihăilă è velocissimo, ma Vicario blocca il pallone. Sento una scossa che mi percorre la schiena: la tribuna coi pochi presenti è in campo per spingere la squadra.

João Pedro conduce il pallone con la fascia da capitano stracciata, orizzantale per Nainggolan: “Tira! Tira!” Gli urla Semplici. E invece palla larga ancora per Pereiro. Il sinistro non è sempre la soluzione migliore. E allora cross morbido col piede debole.

C’è un silenzio brevissimo prima che la palla arrivi sulla testa di Cerri, una pausa quasi forzata. Pardo in telecronaca si prende un respiro profondo, carica i polmoni. Poi il colpo di testa schiacciato in porta. La reazione è incontrollabile: un flipper impazzito con decine di palline che si urtano tra loro.

Tutti in campo: giocatori, dirigenti, accompagnatori, perché il Cagliari è aggrappato alla Serie A. C’è un tempo per festeggiare e uno per onorare gli avversari. Un capitano consola un avversario in lacrime. Eccola l’immagine brutale del calcio, capace di capovolgere il mondo in centottanta secondi.