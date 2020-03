Goal da bordocampo - "Perché tutto questo?": il racconto surreale di Parma-SPAL

Il racconto dell'unico bordocampista presente al Tardini per Parma-SPAL. Dirigenti increduli, giocatori spaesati: "Perché tutto questo?".

L’inno del suona malinconico : il Tardini senza tifosi è in modalità silenzioso con vibrazioni negative. A bordo campo si sente il rumore dell’impianto d’irrigazione mentre le squadre sono ancora negli spogliaotoi.

Un collaboratore di Di Biagio guarda gli spalti vuoti: “Senza tifosi non può essere calcio!” E infatti non lo è.

All’improvviso Faggiano corre sul campo con telefono all’orecchio: “A cosa serve aspettare mezz’ora?!” Continua a ripetere il direttore del Parma in piena tachicardia. Non si parte, almeno per ora. I giocatori che avevano preso posto in panchina, sono costretti a rientrare negli spogliatoi.

Dal tunnel si sente: “Perchè tutto questo? Che messaggio stiamo dando?” Così è davvero incomprensibile, nessuno sa dare una risposta.

Gli operatori televisivi sono ancora in postazione così come i raccattapalle che hanno l’obbligo di indossare i guanti protettivi . Alla fine si gioca, l’hanno deciso Federazione e Lega insieme al governo.

I giocatori si salutano di nuovo come se volessero sdrammatizzare, alcuni col pugno e altri col gomito. Floccari incontra un magazziniere, caro amico che non vede da tempo: “Mi sembra incredibile che non possiamo abbracciarci...”

Tutto incredibile tranne la partita: uno a zero per la che spera ancora nella salvezza, e di questo avremmo voluto parlare.