Goal da Bordocampo - Milan-Roma la vince Pioli: le indicazioni che sbloccano il match

La sfida di 'San Siro' vista da bordocampo, decisive le mosse di Pioli: Castillejo troppo largo, i subentrati Paqueta e Saelemaekers la sbloccano.

Prima della , il non aveva mai vinto contro una delle big del campionato. Chissà quanto ha spinto su questo concetto Pioli. Nel prepartita squadra in cerchio e discorso motivazionale: parla di pressing, di recuperi, di aggressività. Nel cerchio di pensieri rossonero, lui – oggi – è il fulcro.

Concetti semplici, diretti. Sì ma da declinare su un pomeriggio da 32 gradi al 28 di giugno a Milano: a San Siro fa caldissimo. Benedetto quel cooling break dopo 30 minuti, allora: quelli della Roma si rinfrescano il collo come faremmo noi con una fontanella in città quando l’afa è insopportabile. Lo dice anche Veretout: “Così è difficile”.

Il ritmo di Milan-Roma è un andamento lento. Dzeko non fa il Dzeko e spreca una palla che avrebbe cambiato tutto. La sua espressione è quella di chi pensa: “Oddio, non ci credo, come ho fatto”.

Ci mette un po’ il Milan a ingranare, a capire la partita. Il bersaglio di Pioli è Castillejo, non il Castillejo di per posizione e letture. Porte chiuse, si sente tutto: “Casti sei troppo largo! Casti più alto! Dentro, Samu, dentro!”, il primo tempo è tutto così.

Sì, ok, però l’equilibrio va rotto: bum, dentro Paqueta e Saelemaekers. Pioli carica il brasiliano: “Vai Paque! Paque muoviti! Non solo al centro”. Perchè nel calcio post covid i cambi possono determinare. Andate su Dazn e riguardate gli highlights. Come nasce il gol dell’1-0? Paqueta per Saelemaekers e poi...

Nel nuovo Milan c’è anche un nuovo Calhanoglu: cosa si diceva di lui? E’ forte ma discontinuo. Una specIe di “è bravo ma non si applica”. Adesso corre, ci mette qualità e anche personalità. Giacomelli fischia il rigore, lui non vuole sentire ragioni. Ha già il pallone in mano: deve calciare lui. Lo dice a Kessiè, glielo lascia tirare. Il turco dirà a fine partita: “Al Bayer li calciavo sempre. Ero sicuro di fare gol per questo ho voluto tirarlo”. Pioli alla fine abbraccia tutti i suoi giocatori. Un po’ come quel cerchio all’inizio. Al centro di questo Milan c’è lui.