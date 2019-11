Goal da bordocampo - Le cose che non avete visto di Napoli-Genoa

Il pareggio al San Paolo tra Napoli e Genoa visto da bordocampo, a pochi metri da Ancelotti e Thiago Motta.

1 - I fischi. Quelli li avete sentiti tutti. Di tutto il San Paolo alla fine della partita. Quello che forse non tutti hanno colto è l’espressione sul volto di Lorenzo Insigne, il più contestato. Sostituito nel secondo tempo, è rimasto in panchina e a fine partita è stato il primo a scattare verso il campo. Per dare il cinque ai compagni, confortarli, soffrire con loro. Sotto la pioggia, tenendo stretto il cappuccio di un lungo giubbotto. Grigio.

2 - Che la settimana del sia stata diversa da sempre lo capisci da tante piccole cose. Vedi che in campo accadono cose che non succedono spesso. La prima: riscaldamento, fase atletica completata. Prima di iniziare a lavorare col pallone, Insigne cerca uno per uno ogni suo compagno. E fa questo: abbraccio, “andiamo eh, forte!” , abbraccio, “andiamo eh, forte!” , abbraccio, “andiamo eh, forte!” . Così, x10.

3 - Su questa scia: prima del calcio d’inizio, tutta la squadra si è riunita per un cerchio emotivo, stretti, abbracciati. Tutti, titolari e panchinari, insieme. Succede raramente al Napoli, non hanno bisogno di farlo in campo, davanti a tutti. Segnale di compattezza volutamente diffuso urbi et orbi.

4 - I fischi, quelli veri, di tutto il San Paolo, ci sono stati. Ma solo alla fine. Perché fino al 95’ la sensazione è che i tifosi fossero divisi, spaccati: c’era chi contestava ma c’era anche tanta gente che applaudiva, provava a scuotere, a sostenere, a crederci “per la maglia”, come cantavano dalla Curva A. Poi, non più.

5 - Karnezis è il terzo portiere del Napoli. Cioè, il suo è quel ruolo per cui statisticamente hai meno probabilità di tutti di entrare in campo. Ne devono succedere di cose, per giocare...E forse è per questo che in panchina si siede con ai piedi le scarpe da tennis, chè sono più comode. Le scarpe da calcio le porta con sè dentro a una sacca, in spalla.

6 - I giocatori del Genoa sono l’altra faccia della medaglia. Sono felici, hanno giocato una gran partita al di là dei problemi del Napoli. Allora, a fine partita, pizza per tutti. A Napoli, poi, è ancora più buona. Verso le 23.30 vedi questi ragazzoni in divisa ufficiale con sneakers e box della pizza portato sottobraccio.

7 - Uno dei temi della settimana, girando per Napoli, era: “Ma i giocatori hanno sfiduciato Ancelotti? E Ancelotti che rapporto ha con loro?” . In realtà, tutto sembrava scorrere in modo ordinario. Anzi. I giocatori cercavano tanto il proprio allenatore, per un confronto, per dialogare, per mettersi a posto tatticamente. Più di tutti Zielinski, Maksimovic (“Mister, io e Kouly a turno dobbiamo uscire sui loro mediani, altrimenti hanno vita facile”), Insigne (“Mister, io e Lozano dobbiamo organizzarci: mi gioca troppo sotto, non ho linee di passaggio per lui”).

8 - A proposito di dialogo con i calciatori. Ancelotti si adatta molto, parla cinque lingue. A Fabian Ruiz e Lozano, per esempio, spesso dà le sue indicazioni tattiche in spagnolo.

Bonus track: Non interessa a nessuno, probabilmente, e forse è giusto così. E non c’entra niente con Napoli-Genoa. Però sul mio volo di ritorno da Capodichino ho viaggiato con Pippo Inzaghi e Dj Prezioso. “Tell me uaaaaaai iu uonloooo”. Scusate, non lo farò mai più, promesso.