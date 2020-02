Goal da bordocampo - Le cose che non avete visto di Atalanta-Roma

La vittoria in rimonta dell’Atalanta contro la Roma vista a pochi metri da Gasperini e Fonseca.

1 - “Ammazza, che serio!”. Forse lo dice in romanesco anche perchè quello “che è serio” indossa una piccola maglia giallorossa. Chi è? Bauti Gomez, il figlio del Papu. Il capitano della Dea si è regalato per i suoi 32 anni un ingresso in campo con i suoi due figli maggiori, Bauti e la sorella Coti. Solo che per stare con il papà sono costretti a indossare la maglia della . Quando vanno via perchè la partita sta per cominciare, Gasperini rompe la tensione con un bel sorriso verso Bautista, che però, forse frastornato dal momento, non ricambia. “Ammazza, che serio!”, gli dice Gasp.

2 - La grandezza del Papu sta anche nella sua normalità. A fine partita lascia lo stadio in macchina con la moglie che guida un suv nero. Lui, seduto lato passeggero. Dietro, i due figli con dei cartoni animati sullo schermo. Un ritratto di una famiglia normale. Come può succedere a tanti: a fine turno di lavoro, tua moglie ti passa a prendere e ti porta a casa con i bambini.

3 - Che la partita avesse un peso diverso per la Roma, lo capivi da come Fonseca stava in panchina. Non lo vedi mai alzare il tono delle proprie indicazioni, fa della compostezza il proprio mantra. Ieri, invece, mai fermo un secondo, neanche uno. Urlava alla difesa, la guidava, si sbracciava, vedevi quell’elegante cappotto nero svolazzare a destra e sinistra. Le braccia sembravano tentacoli, tanto veloci le muoveva.

4 - C’è un retroscena, che se lo leggi con il senno del poi, avrebbe scritto una trama diversa della partita. E’ il 50’, Gasp non è soddisfatto della partita di Zapata, vuole toglierlo. “Chiama Pasalic!”, urla al suo vice Gritti. Pasalic è pronto a entrare, lavagnetta già in mano del team manager. Ma Gasperini ci ripensa. “Aspetta, ancora due minuti”. 53’, di nuovo: “Dai Mario, entra”. “Anzi, due minuti ancora. Ma tieniti caldo eh!”. Ne passano di più. E’ il 58’: “Dai, dai entra, mettiti in mezzo, manda il Papu alto a sinistra”, gli dice. Entra, passano 19 secondi: destro e giro e gol vittoria, forse goal Champions. Una specie di sesto senso: come se il Gasp sentisse che quello e solo quello fosse il momento per farlo entrare.

5 - Il gol di Pasalic è arrivato talmente veloce che c’è stato qualcuno che non è riuscito a goderselo a pieno: Duvan Zapata. Non è che fosse felicissimo di uscire, anzi...Arrabbiato, da il cinque ai compagni in panchina che lo tranquillizzano. “Dai, Duvan, sereno!”. Dieci secondi e segna Pasalic: tutti esultano, si abbracciano, ma lui è l’unico che resta seduto, lì in panchina a riflettere ancora sul perchè della sostituzione.

6 - Henrikh Mkhitaryan, armeno, quattro anni in , tre in , tre in . In da agosto. Parla lui per la Roma nel pre-partita. “Henrikh, preferisci fare l’intervista in italiano o in inglese, così magari sei più sicuro?”. “No, no, italiano: fammi provare”. In sei mesi ha imparato un italiano perfetto. Sono dettagli, ma non trascurabili. Sarà anche per questo che Fonseca di lui ha detto: “E’ uno dei calciatori più intelligenti che abbia mai conosciuto”.

7 - Nei successi degli scorsi anni dell’ c’era anche Gianluca Mancini. E’ stato applaudito dalla curva dell’Atalanta, ha salutato tanti ex compagni e membri dello staff di Gasperini, prima della partita. Non era uno qualunque, da quelle parti. Tant’è che in panchina, Gasperini, lo chiamava come ai tempi dell’Atalanta: “Chi ha ammonito, Mancio o Smalling?”, “Il Papu deve venire più basso, Mancio gli sta addosso”, “Josè (Palomino), più stretto su Mancio!”