Goal da bordocampo - Le 10 cose che non avete visto di Udinese-Roma

Il poker della Roma e la disfatta dell'Udinese visti da bordocampo, a pochi metri da Fonseca e Tudor.

1 - Per Fonseca è la prima volta alla Dacia Arena. Quindi, come farebbe chiunque, ha bisogno di informarsi sulle basi. Riscaldamento, entra in campo: “Ma è questa la nostra panchina, giusto? (Indicando a destra)”. Giusto.

2 - La Dacia Arena è uno stadio proprio bello. Figo, nuovo, la partita la vedi bene da tutte le parti. E poi, nel pre partita, c’è anche un tizio che spara delle magliette ai tifosi. Loro lo vedono, si forma un mucchio e...lui spara maglie dell’ in omaggio.

3 - A Fonseca piace entrare per ultimo in campo. Tudor non lo sa e all’ingresso va verso la sua panchina. "Ma dov’è il mister? Ah, non c’è ancora? Ah". Torna indietro, un po’ deluso. Ma dura poco, se lo ritrova davanti. “Eccoti, mister! Bravo, buona partita!” e lo abbraccia.

4 - Tatticamente, Fonseca lavora tantissimo su Kluivert. Deve prendere gli spazi interni (“half space!”, gli grida), accentrarsi, non tenere i piedi sulla linea. Così libera la corsia per la spinta di Kolarov.

5 - Pastore viene sostituito. Gioca una gran partita, si prende gli applausi di tutto lo stadio. Di tutto lo staff. Di tutti i compagni. Però fa molto freddo, allora va negli spogliatoi per evitare problemi. Entra nel tunnel ma neanche il tempo di metter la testa dentro, lo vedi subito uscire. C’è un bambino - avrà avuto 4-5 anni - che non la smette di gridare: “Flaco! Flaco! Flaco!”. Allora lui torna indietro, toglie la maglia e gliela regala. Piccolo gesto, grande umanità.

6 - Non è stata una serata facile per l’Udinese. Per nessuno, neanche per Pierpaolo Marino. Che in casa non segue la partita in panchina, con lo staff, ma prende posto sulla panca aggiuntiva. Che è diversa da qualsiasi altra mai vista in tutti gli altri stadi: è una panchina in legno, scuro, pesante. Sembra ebano ma mi sbilancio, visto che di legno non è che ne sappia molto. Sembra una di quelle che trovi nei parchi o nelle pinete. Lui la partita la segue seduto una panchina così, da solo, senza nessuno accanto.

7 - A Udine faceva veramente freddo. Uno di quei freddi brutti, che senti di più, perché imprevisti: ci hanno detto che 48 ore prima della partita, in città c’erano 20 gradi. All’improvviso, a un quarto d’ora dalla fine, ha iniziato anche piovere. Allora il team manager dell’Udinese ha avvisato un tizio, dietro la panchina bianconera. Ha premuto un tasto e, all’improvviso, ecco alzarsi un tettuccio a copertura della panchina, anti pioggia. Panchina cabrio, ultima generazione.

8 - Da qualche settimana Fonseca parla un discreto italiano: tantissima roba per un portoghese che fino a giugno lavorava in . Prima di intervistarlo nel post gara, mi suggeriscono: “Scandisci bene le domande”. Ok. Durante l’intervista, mi guarda negli occhi, anche quando la domanda arriva da qualcun altro. Come a cercare sicurezze di cui non ha bisogno visto il buon livello. Lo sguardo, però, mi cade sulle sue scarpe. Belle, eleganti. Lucidissime, con delle piccole borchie intorno.

9 - L’intervista finale con Kluivert fa molto ridere. La facciamo in inglese, perché ancora non è perfettamente a proprio agio con l’italiano. Prima domanda, inglese. Seconda domanda, risponde in italiano. Terza, pure. La cosa divertente, però, è che a metà intervista inizia a gesticolare in quel modo lì, un po’ da luogo comune, quello di chi imita la gestualità tipica degli italiani. Come se parlare in italiano includesse, full optional, gesticolare con le mani. Finisce l’intervista scuotendo in camera il polso, con il polpastrello del pollice che tocca indice e medio. Italianissimo, ormai.

10 - Fazio, subito dopo esser stato espulso, grida: “Non è nemmeno fallo, io non l’ho toccato”.