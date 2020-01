Goal da bordocampo - Gosens, il difensore che sembra un attaccante

Marco Russo, bordocampista DAZN, racconta la grande serata di Gosens. Anche in Inter-Atalanta è riuscito a trovare la via del goal.

San Siro. Riscaldamento pre -. La squadra di Gasp lo fa sempre, lavora in due gruppi. I rossi, cioè i tre difensori più gli interni di centrocampo Pasalic e De Roon, da una parte. Poi i blu, dall’altra. Chi sono i blu: Ilicic, Gomez, Zapata, Hateboer e Gosens. Sì, anche loro. I “difendenti” di qua e gli attaccanti di la.

Robin Gosens, l’uomo del pari di San Siro, nel sistema di Gasperini è in quella categoria lì: un calciatore d’attacco. Uno d’area di rigore, avversaria s’intende. E come fai a non pensarlo così? Come fai a considerarlo un difensore, uno che nel sistema Atalanta gioca al limite dell’area di rigore e va chiudere in area piccola quando l’azione è sulla fascia opposta?

Eppure, tecnicamente, il tedesco lo sarebbe. Se glielo chiedi, lui lo dice: “Io mi sento un difensore”. Uno diverso dagli altri, però. Nelle statistiche dei difensori il suo rendimento offensivo è da top player. Nessuno ha fatto meglio di Gosens per partecipazione a reti nei top 5 campionati europei: 10 goal. Spiegato meglio: in 10 goal su 49 dell’Atalanta, c’è la firma di Gosens. Ha segnato 6 goal e fornito 4 assist, come lui (ma non più di lui) solamente Alexander-Arnold del e Max del . 6 goal realizzati: per capirci, ha fatto lo stesso numero di reti del Papu Gomez in 19 giornate.

A San Siro ha segnato il suo secondo goal consecutivo. Sembrava una punta, un centravanti per i tempi e la fame con cui l’ha messa all’angolino.

Corre. Corre sempre Gosens. Mamma mia se corre Gosens. Forse anche per questo è uno dei preferiti del Prof. Jens Bangsbo, il preparatore atletico danese, uno dei segreti dello staff di Gasperini. Uomo del Nord, non di grandi parole e sorrisi. “Bravo Robin! Gran goal hai fatto!”, gli dice. E Gosens sorride. Lo fa spesso, anche quando pensa al suo passato.

Nell’intervista di fine partita per Dazn un sorriso gli viene spontaneo quando ripensa al suo passato. Lo ammette anche lui: in Italia ci è arrivato da sconosciuto, “no name”, dice lui, per 900 mila euro dall’Heracles Almelo. Ora è una delle chiavi del successo dell’Atalanta. Uno dei migliori difensori del campionato. Difensore, chè poi...