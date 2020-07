Goal da bordocampo - Fiorentina-Verona da 'libro Cuore': "Castrovilli, vuoi una mano?"

Fiorentina-Verona vista da bordocampo: Silvestri aiuta Castrovilli dentro la porta vittima di crampi, Ribery faro viola, l'abbraccio Cutrone-Iachini.

Un fotografo dietro la porta si mette a gridare a squarciagola per catturare l’attenzione: “Frank, sei un grande!”, Ribery si gira, lo saluta alzando il braccio e poi gli manda un bacio a distanza.

Durante il riscaldamento capisci perché il francese è speciale, di lui sorprende la continua cura dei particolari; nei movimenti, nei passaggi, negli scatti: “Dai! Dai! Concentration!”, dice sottovoce a Sottil. “Putaaaaaain Niko!”, urla a Milenkovic nel possesso palla. “È fallo! È fallo!”, scherza con lo staff quando si incespica sul pallone.

Nel primo tempo Ribery tiene acceso il motore emozionale dei compagni. Poi Faraoni segna in rovesciata come se fosse sul bagnasciuga e a bordocampo cala il silenzio per un paio di secondi. Frank lo rompe chiamando nuovamente tutti a rapporto, si indica la tempia con l’indice quasi a voler dire: “Ragazzi, questo match lo riprendiamo con la testa!”. Anche quando gli mancano lucidità e brillantezza necessaria, Frank si distingue per spirito di sacrificio: combatte lontano dalla porta, sradica palloni dai piedi degli avversari.

Dopo 45 minuti chiede il cambio, oggi non è giornata: 6 partite in 3 settimane senza mai rifiatare sono troppa roba. Dentro Cutrone che non sta nella pelle, così nervoso da aver guardato Iachini per tutto il tempo alla ricerca di un segnale.

Sbaglia i primi due palloni e impreca, poi sprona Kouame che boccheggia da un quarto d’ora (l’ultima da titolare in l’aveva giocata il 3 novembre scorso, - ): “Christian, ma come c***o fai a non prendere quella?”

Castrovilli finisce dentro la porta di Silvestri coi crampi: “Tano, vuoi una mano?”, la Viola chiude con 5 attaccanti e una confusione organizzata. Ogni errore è una parolaccia: “Puntalo Fede, puntalo porca p***ana!”, si sente da bordocampo sulla progressione di Chiesa. È lui che serve l’assist vincente a Patrick, una corsa ad abbracciare Iachini dopo il goal del pareggio e una confessione: “Il mister mi ha parlato prima della partita perchè non giocavo, mi conosce bene...”, stesso carattere: sanguigno e testardo. Pace fatta Beppe, ma non tenermi mai più in panchina.