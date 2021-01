Goal da bordocampo - "Entra e fai quello che sai fare": Torregrossa esegue

Esordio da sogno per Torregrossa con la Sampdoria, indossando "la maglia più bella del mondo" e diventando subito eroe.

Con un orecchio mi concentro su di lui, con l’altro sono sintonizzato sul campo. A Marassi non c’è spazio per la telecamera centrale, figuriamoci per l’area tecnica. Mi nascondo dietro il monitor del VAR sperando che l’arbitro non ne abbia bisogno. Da qui si vive la sua partita: “Omar, watch out! Lasagna is very fast!” urla Ranieri a Colley.

Ernesto Torregrossa siede in panchina con un sorriso contagioso, sente il peso delle responsabilità con encomiabile leggerezza. La prima settimana in blucerchiato viaggia lentissima perchè la voglia di giocare con “la maglia più bella del mondo” vale tanto quanto l’esordio in .

Prima della gara lo incontro nel tunnel del Ferraris: “Sei carico?” risponde senza pensarci: “Anche troppo!”. La Samp va sotto proprio quando lui inzia il riscaldamento: “Dai ragazzi! È ancora lunga!”

Il suo ingresso porta inevitabile spensieratezza: “Entra e fai quello che sai fare!” lo rassicura Ranieri. Si sbatte per i compagni, fa salire la squadra, si mette in mostra con un controllo orientato. Cosa ci faceva in Sere B? Ha qualità e sa giocare a pallone. Il pareggio arriva su rigore e la sensazione è che prima o poi arriverà pure il gol del vantaggio. Eccolo.

“E’ qui da tre giorni, ma è come se fosse sempre stato con noi!” Dice Ranieri di lui nel post partita. Ed è il complimento più bello che si possa ricevere. Come ha fatto a integrarsi in così poco tempo? A farsi volere bene? A prendersi l’abbraccio di gente che fino a ieri nemmeno lo conosceva? Lo spogliatoio amplifica i sentimenti: mette a nudo. È un posto unico.