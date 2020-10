Goal da bordocampo - Crotone-Juventus: l'urlo di Morata, il giorno del Messias

Crotone-Juventus vista da bordocampo: il goal 'previsto' di Morata, l'incredibile parabola di Messias, la maglia di Simy e la 'brevitas' di Pirlo.

Il cielo è sempre più blu. La voce dell’indimenticato Rino Gaetano si diffonde, come ogni volta, nella sua città natale al termine della partita all’Ezio Scida di . Un cielo effettivamente un po’ più blu solo per il Crotone, che rischiara l’oscurità delle 3 sconfitte e dei 10 gol subiti, con il primo punto proprio contro i Campioni in carica.

PIRLO E L’INCONTRO PRE PREPARTITA

La invece è ancora incompleta. Ancor prima che cominci il prepartita, Federico Balzaretti viene avvicinato da Andrea Pirlo. Non si possono abbracciare, ma è chiaro che i loro sguardi sorridenti valgano un abbraccio. Chiacchierano un pochino. Pirlo ha le idee chiare, ma ha bisogno di tempo e continuità per tradurle in gioco: è la sua terza panchina, ha molte assenze, ha avuto pochi giocatori a disposizione durante la pausa delle nazionali. Tuttavia, in cuor suo, probabilmente pensava che sarebbe riuscito a strappare i tre punti a Crotone, nonostante tutto.

PALLA A BALZA – CHIESA E IL VATICINIO

Rimaniamo al pre-prepartita, visto che noi ci occupiamo di prepartita, intervallo e postpartita, nella regia situata a pochi metri dal prato dello Scida. Federico Balzaretti, nella sua rubrica Palla a Balza, qualche giorno fa ha sottolineato tutti gli aspetti dell’eclettismo di Federico Chiesa. Lo sento al telefono e decidiamo di portarne un paio anche nel prepartita: nel primo, risalente a un mese fa, ancora in maglia viola contro il , punta frontalmente l’avversario nell’uno contro uno, va via e mette una palla tesa per il goal di Castrovilli.

Al 21’ succede più o meno la stessa cosa: non ha la palla ed è in progressione, ma la capacità di andare via è la stessa, la palla forte e tesa è la stessa. Nel mezzo a metà tra la regia e il campo in cui viviamo le partite, Diletta e Balzaretti esclamano all’unisono: “lo avevamo disegnato”. Eh già. Palla a Balza che disegna la traiettoria, proprio come Chiesa.

KULU E CHIESA + L’URLO DI MORATA

Kulusevski e Chiesa non sono cristallizzati nelle loro posizioni. Nel primo tempo capita che si scambino e si confondano l’uno nell’altro. Giacomo detto Zanna, l’uomo delle statistiche che segue la partita con noi, fa notare quanto si cercano: il giocatore più cercato da Kulusevski è Chiesa e viceversa. Legame sottolineato anche dai numeri… di maglia: Kulusevski, con la 44, è multiplo di Chiesa, che ha la 22.

La conseguenza della bella combinazione tra i due è il gol di Morata, che la spinge dentro. Alvaro fa il centravanti, in una serata in cui a Balzaretti ricorda un altro grande 9 della : Trezeguet. Si sente un urlo: “dai dai, dobbiamo vincerla”. Forse è stato Morata, forse Danilo. Una volontà, urlata, alla quale però non segue il risultato.

SIMY ALIAS LE FACCE DEL MONDO CHE NON CONSIDERIAMO

L’altro gol, quello del Crotone, ci fa vedere due cose. La prima è la fiducia totale nelle idee di Stroppa, che permette alla squadra di recuperare palla, cambiare gioco e arrivare nell’area avversaria, guadagnandosi il rigore. Una delle tante azioni esteticamente piacevoli dei calabresi. La seconda è la maglietta esposta da Simy dopo il gol. End Police brutality in . Lo stesso messaggio esposto dal connazionale Osimhen qualche ora prima.

Si tratta di una protesta che si è espansa in Nigeria nelle ultime 2 settimane, dopo le violenze perpetrate da una squadra speciale di polizia (SARS) in quel paese. In Nigeria la gente è scesa in strada, da noi il messaggio è arrivato tramite un veicolo potente, il calcio. A testimoniare la complessità di un mondo sfaccettato, in cui i conflitti sono numerosi e diversi tra loro. Sebbene ne siano visibili solo alcuni (tanto che qualcuno ha pensato istintivamente, prima di leggere, che si trattasse di #BlackLivesMatter), non sono gli unici: se si ha tempo di andare oltre la superficie, si scoprono molte storie dalle quali si possono trarre insegnamenti che aiutano a capire meglio cosa ci accade intorno. Non solo nel calcio, nel mondo.

IL GIORNO DEL MESSIAS

Balzaretti mi chiama e mi dice: “Dedichiamo un po’ di tempo nel prepartita a Junior Messias? È una splendida storia che può incoraggiare tutti i calciatori che, al momento, giocano nelle serie inferiori e pensano di non poterci riuscire, di non poter arrivare al vertice”.

La sua storia è nota: nel 2013 giocava nel campionato UISP. Poi un’ascesa che parte da Casale e Chieri, dall’Eccellenza alla , senza perdersi alcun gradino della salita, stagione per stagione: Serie D, C, B e A. Lo abbiamo tenuto d’occhio, ha fatto una grande partita. Qualità nella gestione della palla e anche quantità. Forse è stato il migliore in campo.

Alla domanda di Davide Bernardi: “quando 8 anni fa giocavi tra gli amatori, come avresti reagito se ti avessero detto che un giorno saresti statoil migliore in campo contro la Juventus?” Ha risposto “Non ci avrei creduto, ma io credo in Dio e per lui nulla è impossibile”.

Fede e tenacia, per un giocatore che ora è fonte di ispirazione e 8 anni fa era presente su un unico album di figurine: quello del mondiale amatoriale per comunità che si giocava nelle aree verdi di Torino. Gente che lavorava 8 ore e poi andava a divertirsi con un pallone, uniti dalla nazionalità di provenienza. Il reperto è stato custodito gelosamente e fornito dal nostro collega (torinese) Stefano Rosso. Nel 2013 a quel “Mondiale” aveva partecipato anche Gyasi.

VOCI DALLA PANCHINA

Ci si chiedeva se Pirlo, così composto, avrebbe urlato in panchina. Per il momento, il pronostico è rispettato: la risposta è no. Tocca a Baronio gridare. Si sentono anche altre voci, ad esempio Chiellini. “Dai Fede!” urla per stimolare Bernardeschi. Sperando potesse arrivare da uno come lui, vista l’indisponibilità di Dybala, una scintilla, uno strappo, un lampo da 3 punti.

VOCI DAL POST – PIRLO E LA BREVITAS

Oltre allo stile di Pirlo, colpisce la sua capacità di sintesi nell’intervista al termine del match. Risposte chiare date con poche parole, che a noi permettono di fare molte più domande del solito. I concetti emersi, in ordine sparso:

Abbiamo bisogno di tempo per lavorare insieme, ho avuto a disposizione solo 5 giocatori nelle ultime due settimane

Dybala non ha giocato perché venerdì si è allenato solo 10 minuti e precedentemente non era stato bene

Arthur è ancora “troppo spagnolo”, tocca troppo la palla, gioca troppo corto. Va bene, ma dobbiamo lavorarci su (chi meglio di Pirlo per migliorarne queste qualità?)

Ronaldo sta bene, aspettiamo che torni

È bello vedere Buffon tra i pali: dà ancora grande sicurezza, anche 650 presenze dopo.

Come nella letteratura latina, la brevitas è una qualità. D’altronde, in una stagione atipica come questa, breve è il tempo per lavorare, infondere i concetti e tradurli in gioco. Se alleni la Juventus, il tempo si restringe ulteriormente; ma a Pirlo potrebbero bastare poche parole.