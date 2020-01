Goal da bordocampo - Chiesa, per capirlo devi vederlo da vicino

Davide Bernardi, bordocampista DAZN, racconta la straordinaria serata di Federico Chiesa al San Paolo, condita anche da un goal.

Per capirlo davvero Chiesa, devi vederlo da vicino. Non ce la stiamo tirando, sia chiaro, piuttosto ammettiamo un errore di tanti, in cui siamo caduti anche noi.

Solo da vicino infatti puoi capire (quasi) tutte le potenzialità, le declinazioni e soprattutto l'uso che fa del suo corpo. Perchè dai: dallo schermo sembra mingherlino, magro, esile, ma per forza deve esserlo, per tollerare quella velocità lì. Poi però senti il rumore dei colpi che prende dai difensori e lo vedi stare in piedi, anche ora, che gli capita più spesso di trovarsi spalle alla porta. Lo vedi andar su di testa, anche con i più grossi. Lo vedi gestire il proprio volume di gioco, che in quanto essere umano è fatto comunque di ossigeno e pure quello prima o poi si esaurisce.

Insomma, mettiamo in chiaro una cosa: anche un corpo così, in fondo, è un talento. Fondamentale nel calcio di oggi, imprescindibile per poter essere esterno-che-diventa-seconda-punta. Sta studiando quel ruolo lì, che aveva iniziato a conoscere con Pioli e Montella quasi per necessità e che ora, per vantaggi tratti, allena ogni giorno con Iachini. L'immagine da tenere a mente come riferimento è il 2-0, il gol di Vlahovic. Chiesa comincia l'azione a un metro da Gattuso, un altro che il corpo sapeva usarlo in campo. Protegge palla spalle alla porta, perde l'appoggio con Di Lorenzo e cade, si rialza, arriva Demme, spallata e se ne va, poi cambia gioco sul piede di Lirola. Il resto lo fa Vlahovic, Chiesa sfinito guarda il gol dal fermo e con la palla entrata, si gira verso la panchina, si inginocchia e aspetta l'abbraccio di Iachini.

Ecco, in questa immagine c'è molto della vittoria a della , c'è la sincerità del rapporto tra allenatore e giocatore-riferimento. C'è la sincerità di un corpo che è tornato a funzionare, per stessa ammissione di Chiesa a fine partita.

"Col Mister ci siamo capiti subito, mi sta aiutando a tornare in forma e si vede".

Strano rapporto quello di Chiesa col proprio corpo: a nemmeno 18 anni, quando che avrebbe fatto il calciatore professionista non ne era ancora certo, Federico, su consiglio del padre, si iscrisse all'università: Scienze dell'attività motoria. "Voglio imparare come funziona il mio corpo". Ha studiato Chiesa, è evidente.