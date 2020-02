Goal da bordocampo - "Chi prende quello?", "Su chi vado?": come il Verona ha fatto impazzire la Juve

Davide Bernardi, bordocampista DAZN, racconta tutta la confusione della Juventus a Verona. Dialoghi preoccupanti tra Sarri e i giocatori.

L'inizio è spiazzante. Spiazzati è l'aggettivo giusto per spiegare i primi 30' della a .

Rivedi Verona-Juventus on demand su DAZN

L'Hellas porta due uomini dietro a Cuadrado e due dietro Alex Sandro e tutto si blocca.

Altre squadre

Sarri dalla panchina capisce la difficoltà e comincia a chiedere di palleggiare, ma i suoi non ci riescono. Appena Szczesny appoggia il pallone per la rimessa dal fondo, quelli di Juric sono già in tre al limite dell'area. Quindi si rilancia lungo e Sarri sbatte le braccia.

Cuadrado e De Ligt si parlano: "Chi prende Zaccagni?", l'uomo in più, il colombiano ne parla direttamente anche con Sarri. Lo stesso dall'altra parte tra Bonucci e Alex Sandro: "Chi prende Borini?", l'altro uomo in più.

Qualche metro più avanti la confusione è la stessa, Douglas è fuori fase. A inizio partita Sarri gli fa un cenno: "occhio a Lazovic", ora però il Verona è tutto nella metà campo bianconera e Douglas ne ha sempre due, Lazovic il "previsto" e Kumbulla l' "imprevisto". Il brasiliano continua a confrontarsi con Cuadrado e Sarri: "Su quale vado dei due?".

L'articolo prosegue qui sotto

Alla fine si piazza a metà e la diventa un ibrido: un 4-3-3 sbilenco, che sembra un 4-4-2. Il Verona se ne accorge e sfonda sempre dalla parte di Rabiot.

Il campo poi non aiuta. La Juve non trova il palleggio e gli appoggi sugli esterni spesso arrivano sballati. Il terreno ha molte buche, l'erba, già non perfetta, non è stata bagnata e i giocatori bianconeri se ne accorgono già dalla ricognizione. Dall'altra parte non ci pensano, si muovono come sanno di dover fare e si vede. Anche nel risultato finale.