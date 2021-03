Goal in Champions a 36 anni e 51 giorni: Parolo dietro solo a Giggs e Maldini

Segnando contro il Bayern, Parolo è diventato il terzo giocatore più anziano ad andare in goal nella fase ad eliminazione diretta della Champions.

Serviva un’impresa straordinaria alla Lazio per proseguire il suo cammino in Champions League dopo il 4-1 interno subito contro il Bayern nel match d’andata degli ottavi di finale di Champions League ed invece, sul campo dei campioni d’Europa è arrivata un’altra sconfitta, questa volta per 2-1.

La Lazio vede quindi conclusa, per questa stagione, la sua parentesi europea, ma anche in una serata così amara c’è chi, come Marco Parolo, è riuscito a togliersi una piccola soddisfazione.

Il centrocampista biancoceleste, che è entrato in campo al 57’ per sostituire l’infortunato Lazzari, all’82’ ha realizzato di testa la rete laziale che poi ha fissato il risultato sul 2-1 finale.

Al di là della gioia personale di segnare contro i campioni d’Europa, Marco Parolo con il suo goal si è guadagnato un posto in un club speciale: quello dei marcatori più anziani della storia della Champions League.

36,51 - A 36 anni e 51 giorni, Marco Parolo è il 3° marcatore più anziano nella fase a eliminazione diretta della Champions League, dopo Paolo Maldini (36 anni e 333 giorni) e Ryan Giggs (37 anni e 148 giorni). Sempreverde.#BayernLazio #UCL — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 17, 2021

Il centrocampista, con i suoi 36 anni e 51 giorni, è diventato il terzo giocatore più in là con gli anni a segnare in una partita nella fase ad eliminazione diretta. A precederlo in questa speciale classifica ci sono due autentiche leggende del calcio mondiale: Paolo Maldini (36 anni e 333 giorni) ed il primatista Ryan Giggs (37 anni e 148 giorni).