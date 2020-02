Goal da bordocampo - Da "Gioha" a "Movimento": il dizionario sarrista

Davide Bernardi, bordocampista DAZN, racconta le indicazioni di Sarri con la Fiorentina. Con un "halma" quando CR7 ordina a De Sciglio di scaldarsi.

Per la prima volta da quando vive a , Matthijs de Ligt ha pubblicamente parlato in italiano. L’olandese prende lezioni settimanali, insieme alla propria ragazza, e dopo pochi mesi ha già dimostrato grandi progressi. Anche noi però vogliamo dare il nostro contributo. Ecco allora un rapido e semplice Dizionario Sarrista.

Principi base:

“GIOHA”: (Detto ripetutamente) significa “non perdere tempo”, né farsi prendere dalla fretta. Continuare piuttosto a provare a fare il proprio gioco. Lo dice generalmente quando la sua non riesce ad andare in verticale, quando non riesce a trovare spazi, esattamente come nel primo tempo della partita contro la . Espressioni rafforzative del concetto: “Ritmo-Ritmo” e “Velosce velosce”.

“MUOVILA-MUOVILA”: Toccare tante volte il pallone in maniera veloce, in modo da aumentare l’intensità del palleggio e mettere in difficoltà gli avversari. Tipica espressione di quando la Juventus non riesce ad alzare il ritmo e quindi a muovere le difese avversarie. Nella tranding topic delle espressioni più usate contro la Fiorentina, questa è al primo posto.

“MOVIMENTO!”: Gli uomini in marcatura, sui calci piazzati a sfavore, non devono stare passivi o fermi, devono muoversi appunto, mantenersi attivi e reattivi per non permettere agli avversari di colpire il pallone con facilità. Nel caso in cui la passività fosse proprio evidente, come in un paio di occasioni nel 1° tempo contro la squadra di Iachini, potrebbe comparire un “HAZZOO” urlato ad alta voce, come espressione di disappunto.

“ANDIAMO DI LÀ” – “STAI HUI”: Espressioni spesso consequenziali. Si riferiscono alla necessità della Juventus di non abbassare il proprio baricentro e di “difendere” nella metà campo avversaria (“di là”). Una volta raggiunta la metà campo, dopo un’eventuale perdita del pallone, i giocatori bianconeri devono rimanere in zona palla, per tentare di recuperare il possesso nel minor tempo possibile (“stai hui”). Usata a inizio secondo tempo contro la Fiorentina, pochi minuti prima del secondo goal di Cristiano Ronaldo, che di fatto, ha chiuso la partita.

“HALMA”: Espressione contro il nervoso. Utilizzata nel 2° tempo contro la Fiorentina quando, con Cuadrado a terra dolorante, dal campo Cristiano Ronaldo ha urlato a De Sciglio di andarsi a scaldare: “Mattiaa” e poi il gesto con le mani del correre velocemente. Sarri aveva già avvertito il terzino, che però si era preso qualche secondo per mettersi le scarpe. (Per comodità molti giocatori in panchina vanno con le sneakers).

“ANDIAMO-ANDIAMO”: Pronunciato dopo ogni goal fatto. Richiesta ai propri giocatori di non perdere tempo in festeggiamenti, ma di tornare velocemente nella propria metà campo. Forme verbali dette ad alta voce anche dopo il gol di de Ligt che ha chiuso la partita contro la Fiorentina. L’olandese ha dimostrato fi qui di saper imparare in fretta: dopo aver segnato il 3-0 è stato il primo a tornare alla propria posizione di partenza, davanti a Szczesny.