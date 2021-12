Goal annullato a Kessié: l'ivoriano riguarda le immagini sul telefono

Episodio da moviola nel segmento finale di partita tra Milan e Napoli con i rossoneri che si sono visti annullare al VAR la rete del pareggio firmata da Franck Kessié.

Ad invalidare la rete dell'ivoriano, dopo l'on field review dell'arbitro Massa, è stata la posizione di fuorigioco - considerata influente - di Olivier Giroud nella dinamica dell'azione che ha precedeuto la battuta a rete del numero 79 rossonero.

Tanta perplessità - e annesse proteste - in casa milanista per aver visto sfumare il pareggio proprio nelle battute finali a causa di un episodio controverso.

Grande amarezza soprattutto per Kessié che, a bordo campo, ha voluto rivedere le immagini della rete annullata direttamente sullo schermo di un telefono mostratogli da un membro dello staff rossonero, per provare a capire i motivi che hanno portato all'annullamento di quello che sarebbe stato il suo quarto goal in campionato.