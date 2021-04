Goal annullato a Bellingham, Sancho contro l'arbitro: "Andava rivisto"

Pioggia di polemiche contro l'arbitro Hategan durante Manchester City-Borussia Dortmund: occhi puntati soprattutto sul goal annullato a Bellingham.

Il quarto di finale di Champions League tra Manchester City e Borussia Dortmund sta regalando perle, tipo il goal della squadra di Guardiola con la finalizzazione chirurgica di Kevin De Bruyne, ma anche molte polemiche.

This Ref needs checking! 🤦🏽‍♂️ — Jadon Sancho (@Sanchooo10) April 6, 2021

Al centro del ciclone l'arbitro Ovidiu Hategan: il direttore di gara si è reso protagonista di un paio di scelte dubbie. Prima un'assegnazione di un rigore al Manchester City per un presunto fallo di Emre Can su Rodri. Il tedesco ha anche protestato ed è stato ammonito. Poi in un secondo momento dopo il check al VAR, Hategan ha revocato il rigore, ma non l'ammonizione per Emre Can, suscitando ancora di più l'ira dell'ex Juventus.

Poi l'episodio più dubbio: Bellingham, lanciato in contropiede, ha alungato il piede su Ederson, ha vinto il contrasto ed è andato a segno a porta vuota. L'arbitro ha visto però la gamba tesa del centrocampista del Borussia Dortmund, segnalando il fallo e annullando di fatt il goal.

"Arbitro, questo andava rivisto!"

Episodio discusso a dir poco sui social, con i tifosi gialloneri inferociti. Partecipa anche Jadon Sancho, a casa per un infortunio, che punge l'arbitro per il comportamento avuto.