Goal allo Sheffield United: Vardy spezza la bandierina in onore del Wednesday

Nativo di Sheffield, Vardy ha segnato il goal decisivo contro i rivali della sua squadra del cuore, con la quale ha iniziato la carriera.

Vincono tutte le grandi, in cima alla classifica di Premier. Dal al CIty, passando per e . Successo complicato anche per il , che al 90' ha strappato tre punti in quel di Sheffield, contro i padroni di casa dello United. Grazie a chi in città è di casa, Jamie Vardy

Destro all'ultimo e tre punti essenziali per il Leicester, che riesce così a rispondere alle vittorie delle altre contendenti al titolo inglese. Per Vardy esultanza a dir poco rabbiosa, visto che dopo il goal ha deciso di spezzare in due la bandierina del calcio d'angolo di sinistra con una scivolata.

Il nono goal in questo campionato è anche il più sentito per Vardy, nato a Sheffield nel 1987 e grande tifoso della squadra rivale cittadina, ovvero il Wednesday. L'attaccante inglese ha tra l'altro fatto parte dei biancoblu ai tempi delle giovanili, prima di rimanere deluso e non venire confermato negli anni successiiv al 2002/2003. Ma il tifo è rimasto.

Lo attualmente milita nella seconda serie inglese, mentre lo United è attualmente fanalino di coda della Premier con un solo punto conquistato in questo avvio stagionale, dopo una passata annata decisamente più esaltante.

Vardy ha spesso parlato del suo amore per il Wednesday:

"Significava tutto per me, essere un loro tifoso. Allora pensavo che sarei diventato un giocatore dello Sheffield. Non è andata così, le cose hanno preso la loro strada per una ragione ed è stata una battuta d'arresto che ho dovuto sfruttare per migliorare me stesso. Giocare con la maglia delle giovanili mentre cresci è davvero speciale se tifi quella squadra".

La bandierina spezzata da Vardy ha ovviamente ricordato a molti il calcione di Cassano nella sfida tra e : esecuzione diversa, ma stessa rabbia e gioia mescolate dopo il goal.