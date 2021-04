Goal all'esordio per Trinity Rodman: debutto da sogno per la figlia dell'ex stella NBA

Rodman è un cognome che non può passare mai inosservato. Ed è anche sinonimo di talento. Se Dennis lo è stato nel basket NBA, dominando nel basket negli anni '90, la figlia Trinity sembra poterlo essere nel calcio.

Trinity Rodman, la figlia di The Worm, 'il verme', ha fatto ieri sera il suo esordio nel calcio professionistico americano, nella NWSL, la più importante lega femminile statunitense. E ha segnato.

Classe 2002, la figlia di Rodman era già stata seconda scelta assoluta al draft dello scorso gennaio e su di lei c'erano grandi aspettative. Confermate in campo con le Washington Spirit.

💥 @trinity_rodman is here, and she is not. messing. around. pic.twitter.com/OY6i28k3ct