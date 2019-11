Goal 50: per la prima volta nella storia premiate anche le migliori calciatrici

L'edizione 2019 della Goal 50 si sdoppia: quest'anno sono stati premiati i migliori 25 uomini e le migliori 25 donne.

Una grande novità accoglie la dodicesima edizione della Goal 50: per la prima volta nella storia, infatti, il riconoscimento è stato attribuito a 25 calciatori e 25 calciatrici del mondo.



La scelta ha mirato ad evidenziare come il calcio femminile sia un movimento in crescita e venga ora considerato al pari di quello maschile. Un’ulteriore conferma dell’importanza della parità di genere anche in ambito sportivo.







Ad aggiudicarsi il primo posto nella lista “rosa” è stata la statunitense Megan Rapinoe, campionessa del Mondo e migliore giocatrice del Mondiale.

Nessuna rappresentante del campionato italiano è riuscita ad entrare nella Top 25, ma alcuni dei club più prestigiosi hanno accolto con entusiasmo la novità. L'attaccante dell' e della Nazionale Stefania Tarenzi, le giocatrici della Andrine Hegerberg e Allyson Swaby e il difensore del Francesca Vitale, hanno espresso la loro preferenza e il loro gradimento nei confronti dell'iniziativa.