Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Il 10 Novembre verrà svelata la classifica della Goal 50: ora è il momento di votare chi è stato per voi il miglior giocatore della stagione 2019/20!

Save the date: martedì 10 novembre alle 13.00 verrà svelata la classifica della Goal 50 che, come nella scorsa edizione, verrà formata dai migliori calciatori e dalle migliori calciatrici della stagione 2019/2020. La grande novità di quest'anno è rappresentata dall'introduzione della Goal 50 Fan Vote, che vi darà la possibilità di scegliere i vostri preferiti.

Tutto ciò che dovete fare è selezionare 10 giocatori dalla nostra lista di 100 candidati: il vincitore del Fan Vote verrà annunciato mercoledì 11 novembre.

Sarà possibile inviare il proprio voto fino a Domenica 31 Ottobre.

Come negli anni scorsi, i vincitori della Goal 50 verranno votati da un panel formato dai giornalisti delle varie edizioni di Goal nel mondo.

L'anno scorso a trionfare fu Virgil Van Dijk ma quest'anno, oltre ai tanti giocatori del che hanno brillato nella cavalcata dei Reds in Premier League, ci sono anche le stelle del tra i possibili candidati alla vittoria finale. Impossibile però escludere dal novero dei favoriti due mostri sacri come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo o giovani fenomeni come Mbappé e Haaland.