Gnonto può finire in Premier League: forte inserimento del Leeds

L'esterno, ormai stabilmente nel giro della Nazionale di Mancini, può finire in Premier League. C'è il forte interesse del Leeds.

Che fine ha fatto Wilfried Gnonto? Dopo le prime apparizioni con la Nazionale maggiore allenata da Roberto Mancini sembrava che per l'esterno, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, potessero riaprirsi le porte della Serie A.

Ad oggi invece Gnonto milita ancora nelle file dello Zurigo ma nelle prossime ore qualcosa potrebbe cambiare.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport' infatti il futuro di Gnonto sarebbe in Premier League, dove raggiungerebbe un altro azzurro come Scamacca, ma per vestire la maglia del Leeds.

Per portarlo in Inghilterra la società britannica verserà circa 4-5 milioni di euro nelle casse dello Zurigo. Un vero e proprio affare considerate età e potenzialità di Gnonto.