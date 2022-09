Gnonto al Leeds: l'attaccante azzurro in Premier League

Il classe 2003 lascia il campionato svizzero per quello britannico: 5 milioni allo Zurigo più una percentuale sulla rivendita.

Wilfred Gnonto giocherà in Premier League e in particolare al Leeds. Il giovane attaccante italiano, infatti, è stato acquistato dal club britannico come rinforzo last minute del calciomercato estivo. Tutto fatto all'ultimo secondo: trasferimento per cui si attende solo l'ufficialità.

Gnonto lascia lo Zurigo per 4,5 milioni, più una percentuale sulla futura rivendita. Dopo aver vinto il campionato in terra svizzera ed essere stato inserito da Mancini come titolare nella sua Italia, le sirene di calciomercato si sono moltiplicate mese dopo mese, fino al trasferimento in Premier.

Diverse le opzioni per Gnonto in questo calciomercato estivo, ma alla fine ad avere la meglio è stato il Leeds, che conta di far crescere il ragazzo e puntare su di lui a lungo.

Le ultime settimane non sono state certo positive per il ragazzo di Verbania, visto e considerando l'ultimo posto dello Zurigo nel torneo svizzero e diversi esclusioni da parte del tecnico, sia in Europa, sia in campionato.

Per Gnonto già quattro presenze con l'Italia, tutte nel mese di giugno: un goal e un assist per uno dei prospetti più interessanti del panorama azzurro. Da allora, però, prestazioni non all'altezza di quelle iniziali. Ancora giovane, proverà a confermare quanto fatto nel 2021/2022.